猴硐「煤鄉礦工文史館」百年展　贈新北40年礦工救護隊工作服

▲ 猴硐「煤鄉礦工文史館」展百年礦山史，礦工贈新北40年礦工救護隊工作服。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳老礦工們親手打造的「煤鄉礦工文史館」10日正式開放，現場展示諸多礦工過去使用的工具、工作文件、探照燈等文物，讓人一次盡覽百年來的礦山發展史，重現過去的黑金文化。老礦工們更將具40年歷史、全台僅存不到5件的珍貴文物礦工救護隊工作服，贈送給新北市政府文化局長蔡佳芬，制服上更留下所有老礦工們的簽名，極具紀念意義。

猴硐曾是北臺灣重要的煤礦場之一，1990年時因礦場災變、國際煤價下跌等因素停止生產，導致大量以採礦維生的居民陸續遷出，使原本繁榮的山城猴硐沉寂下來，近年以「貓村」的身分重新奪回眾人的目光。

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▲ 長周朝南礦與其他礦工耆老合理完成的採礦地圖手繪真跡。

新北市礦業退休人員交流協會表示，盼能藉由礦工們私人收集的煤礦產業文物讓大家對臺灣相當重要的產業文化，這次由礦工們親自規劃打造的「煤鄉礦工文史館」，從最基礎的礦工制服探照設備到區分職務的礦工帽等，完整展出礦工們從頭到腳的工具器材。

同時，也與日本田川市石碳歷史博物館合作，共同展出世界記憶遺產山本作兵衛的礦工畫作和猴硐礦工們的珍貴歷史照片，呈現出兩地礦業工作的共通點與完整面貌。文化局長蔡佳芬接下礦工們贈送的珍貴文物－全台僅存不到5件、具40年歷史的礦工救護隊工作服。

▲ 猴硐「煤鄉礦工文史館」展出許多過往礦工制服。

礦長周朝南表示，礦工救護隊的工作服在礦業史上具有相當重要的意義，這是以前礦工作業中遇到危機時，救護隊員所穿的服裝，象徵犧牲奉獻的精神，其甚至比礦工制服的意義更為深厚，此次為感謝文化局在文史館籌備上的協助，礦工們特別贈送此工作服。

文化局長蔡佳芬表示，新北市政府為留下臺灣煤礦發展歷史重要的一頁，除觀旅局現正進行的歷史建築瑞三礦業選煤場修復計畫，目前文化局也正積極的協助礦工耆老們做文物的整理，包含珍貴文物的數位化典藏等，礦工們今日贈送的這件礦工救護隊工作服，具40年的歷史，不僅是單純的歷史文物，其中彰顯的更是礦工們為了臺灣煤礦產業付出的心力。

新北市文化局表示，新北市擁有超過400年豐富的歷史文化與遺跡，希望透過系統性盤點與保存文化資源的概念，重新思考新北整體文化產業發展的未來。」透過新北學的建構、地方創生以及在地觀光升級三大指標，推動台灣礦業文化資產的保存與活化工作，加深歷史記憶與當代生活的連結，深化在地民眾對於自身環境的理解重視，建立在地認同感，推動整體地區的發展。

▲▼ 猴硐「煤鄉礦工文史館」展出礦工過去使用的工具、工作文件、探照燈等文物。