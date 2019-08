澳男遊峇里島喝太多！肉身衝撞汽車+「飛踢」機車....害無辜騎士噴飛

▲當機車騎士快速行駛時,卡爾突然飛身一腳踹飛他。(圖/翻攝自推特Bli Saka,下同。)

實習記者許祐誠/綜合報導

知名景點峇里島(Bali)日前有遊客卡爾(Nicholas Carr)在10天旅程的第一天,疑似喝太多伏特加,竟然半裸上身在馬路上逆向狂奔,不僅一腳踢飛正要去上班的機車騎士維爾溫(Wayan Wirawan),更以肉身衝撞一輛行駛中的轎車,誇張行徑立刻被警方逮捕到案。

根據7 News報導,來自澳洲的卡爾現年26歲,當時被人發現在知名的日落大道上逆向狂奔,穿梭於車流之中,接著他直接飛踢騎車迎面而來的維爾溫,導致騎士摔落地面,機車損傷。更驚人的是,不怕死的他,竟然還飛撲上一台轎車的引擎蓋上,隨後又非法入侵一名當地人的住宅。

據悉,當時卡爾從窗戶跳進住宅以後,驚動了房間內的普達爾出門查看,沒想到卡爾突然向他靠近,用手勒住脖子,隨即後跑進房間內反鎖。普達爾回憶道,「我跌倒後,我手臂受傷了,我鼻子也在流血。他闖入房子時身上還流著血,我房間裡面還有一堆血。」

The Adelaide tradie accused over a violent rampage in Bali has told 7NEWS he was so drunk he can't remember a thing. In an exclusive interview from his jail cell, 26-year-old Nicholas Carr has promised to compensate his victims. https://t.co/6tE4Hl6F7E @elisebaker9 #7NEWS pic.twitter.com/DlaLyX68E8