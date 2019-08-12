澳男遊峇里島喝太多！肉身衝撞汽車+「飛踢」機車....害無辜騎士噴飛

▲當機車騎士快速行駛時，卡爾突然飛身一腳踹飛他。（圖／翻攝自推特Bli Saka，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

知名景點峇里島（Bali）日前有遊客卡爾（Nicholas Carr）在10天旅程的第一天，疑似喝太多伏特加，竟然半裸上身在馬路上逆向狂奔，不僅一腳踢飛正要去上班的機車騎士維爾溫（Wayan Wirawan），更以肉身衝撞一輛行駛中的轎車，誇張行徑立刻被警方逮捕到案。

根據7 News報導，來自澳洲的卡爾現年26歲，當時被人發現在知名的日落大道上逆向狂奔，穿梭於車流之中，接著他直接飛踢騎車迎面而來的維爾溫，導致騎士摔落地面，機車損傷。更驚人的是，不怕死的他，竟然還飛撲上一台轎車的引擎蓋上，隨後又非法入侵一名當地人的住宅。

據悉，當時卡爾從窗戶跳進住宅以後，驚動了房間內的普達爾出門查看，沒想到卡爾突然向他靠近，用手勒住脖子，隨即後跑進房間內反鎖。普達爾回憶道，「我跌倒後，我手臂受傷了，我鼻子也在流血。他闖入房子時身上還流著血，我房間裡面還有一堆血。」

The Adelaide tradie accused over a violent rampage in Bali has told 7NEWS he was so drunk he can't remember a thing. In an exclusive interview from his jail cell, 26-year-old Nicholas Carr has promised to compensate his victims. https://t.co/6tE4Hl6F7E @elisebaker9 #7NEWS pic.twitter.com/DlaLyX68E8 — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) August 11, 2019

當時警方第一時間將卡爾逮捕到案，卡爾則可能因為自己的誇張行徑，面臨2年又8個月的刑期。不過，對於自己犯下的犯罪行為，卡爾表示，「我真的不記得大部分的事了......我出門前，在飯店內喝了不少伏特加，還喝了一些雞尾酒，接著又喝更多的伏特加」。他說，「我喝醉了，然後覺得昏昏欲睡，但我以前從沒做過這些事」。

至於遭踢飛的騎士維爾溫，只受到一些輕傷，但他生氣地表示，「我正在上班的途中，突然一名外國男子踢我，我非常震驚，我不懂為甚麼他要這麼做。我受了一些傷，而且今天也無法上班，機車也壞了，我希望他可以賠償我修理費」。

對於卡爾的瘋狂行為，許多網友紛紛怒嗆他，「忘了，只要他被判入獄，就會記起這一切了」、「我之前也跟一些重度飲酒者一起工作，但沒有人會相信『不記得』，相反地，他們認為人們可能記得，但不好意思承認自己的不良行為」、「不會喝就喝啤酒」、「澳洲之恥」、「第一天變成最後一天了」

此外，其他網友也好奇他的酒伴們的去向，為何沒有陪在他身邊，有人猜測可能是「你酒伴也管不著你」，還有人認為「酒伴應該自己也喝醉了」。