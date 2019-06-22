桃園機場旅客直飛被迫轉機返國　耽誤行程要求給個說明

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空罷工進入第三天，從印尼峇厘島返台旅客24人團體被迫從峇厘島轉馬尼拉再轉機返回台北，旅客抱怨返國行程從直飛變轉機，他們得知長榮罷工取消最後一天行程在機場提前劃位，結果行程從直飛變轉機，還因此多耽誤一天才回來，其中還有旅客行李遺失，要長榮航空給個說法但一直等不到；長榮航空後來同意優先處理，讓旅客怒氣稍減。

▲從印尼峇厘島返國旅客抱怨原定21日返國卻被迫轉機延至22日上午才回台。（圖／記者沈繼昌攝）

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印尼峇里島旅行團郭小姐指出，他們全團24人從6月17日峇里島5天4夜行程，原定21日返國，但20日得知長榮航空開始罷工，擔心返國行程班機受阻因此取消最後一天21日半天行程提前到機場劃位，未料在機場卻等了半天才得到必須轉機至菲律賓馬尼拉機場轉機，到了馬尼拉機場等待轉機，因轉機問題又耽擱很久，直到今天早上才確認有班機返國，期間許多年長團員根本受不了長期等待，身體狀況欠佳。

▲從印尼峇厘島返國旅客提供直飛變轉機機票。（圖／記者沈繼昌攝）

郭小姐說，今天清晨搭最早班機返回桃園機場，其中還有旅客行李遺失，他們向長榮航空櫃檯要個說法，但櫃檯地勤人員卻無法提供具體回應，只說會請示上級長官處理，請他們靜待，結果從早上9點多等到近午都沒有回應。

一名旅客認為，不樂見長榮航空罷工事件，對國人與國外旅客都是負面形象，希望長榮航空罷工事件趕快落幕，他們人在國外，心裡卻一直心繫台灣，但是長榮航空危機處理能力確實值得檢討。

長榮航空中午左右終於強調會優先處理峇里島旅客轉機問題，一行24人團體拉著行李轉往二航廈長榮辦公室辦理後續事宜。

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