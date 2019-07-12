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峇里島最美景點是假的？　「天堂之門」網美照殘酷拍攝真相曝光

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▲ 「連普揚寺」的「天堂之門」成為觀光客來到印尼峇里島的必訪行程。（圖／翻攝自Instagram／i_to_i_、Polina Marinova推特）

生活中心／綜合報導

你知道「天堂之門」（Gates of Heaven）嗎？這個位於印尼峇里島「連普揚寺」（Pura Lempuyang）的景點，最近吸引許多人前往朝聖，遊客們都會站在2塊巨石之間，讓自己的身影被清楚的映照在下方的湖面，並記錄下這樣的絕美瞬間。不過日前卻有人爆料，其實「天堂之門」根本不像社群網站上那些照片一樣夢幻，甚至連所謂的「清澈湖水」都只是人為製造出來的。

綜合《紐約郵報》報導，大批遊客因為看見Instagram上的絕美打卡照，蜂擁而至來到「連普揚寺」，不過令他們大失所望的是，被稱為天堂之門的2塊巨石下方根本就沒有什麼「如鏡面般清澈的湖泊」，只有一片普通的地面而已。

▲ 攝影師用鏡子製造出不存在的湖泊 。（圖／翻攝自Polina Marinova推特）

原來，天空之門的正前方會有一名攝影師，拿著一台iPhone及一面鏡子，遊客只需支付1到2美元（約新台幣31到62元）的費用，就能夠讓攝影師透過鏡頭與鏡子，製造出一張壯觀的「天空之門網美照」。

《財富》雜誌編輯寶琳娜（Polina Marinova）4日失望的在推特上發文，揭開了「天堂之門」的殘酷真相，她提到，「這證明了Instagram的影響力，已經破壞了一切…當我實際造訪這裡，才知道原來天堂之門底下的『水面』，其實只是iPhone鏡頭下方的一塊鏡子，我的希望和夢想就這樣破滅了。」

▲天空之湖根本就沒有湖泊存在 。（圖／翻攝自The Guest Quest粉絲專頁）

寶琳娜也提到，「每個人就這樣在旁邊排成一排，輪到你時，就站在石塊中間的線上，擺出你想要的姿勢，幾秒之後就能拿到照片。大家來到這邊都只是為了拿到一張人造的風景照，反而幾乎沒有人是來參觀連普揚寺的。」

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關鍵字：峇里島,印尼,普揚寺,天堂之門,Pura Lempuyan,Gates of Heaven

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