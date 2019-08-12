影／和男友吵架！20歲萌妹被「割喉放血」慘死停車場　兇嫌淡定步行24min自首

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省嘉善縣10日下午5點左右發生一起因情感糾紛引起的血腥命案。一位20歲的女孩因和大5歲的男友吵架，結果被對方在百貨公司停車場割喉殺害。可憐女孩被左右脖子各割一刀，當場放血慘死。據傳，兇嫌在殘忍殺害女友後，竟還淡定步行24分鐘，去附近的警察局自首。

▲20歲萌妹被男友在百貨公司地下停車庫割喉慘死。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發於嘉善恆利商場。當時有一對年輕情侶在地下停車場吵架，20歲的女孩被男友當場殺害。微博「風在笑」說自己當時就在現場，「我剛去恆利星巴克買咖啡，就聽說一個女孩被割喉。」還有人路過現場，但不敢走進，「我路過看到很多警察封了停車場。」

嘉善當地的聊天群組中流出各種案件資訊，有個網友說，「閨蜜是護士，晚上被喊去搶救那個女孩。」還有網友透露，事發當時死者要報警，被兇手奪手機，最後慘死對方刀下。還有知情者透露，死者長得非常可愛，性格開朗惹人喜歡。

不久之後，網友爆出更多內幕，「男生捅人的原因是沉迷賭博，導致女生想分手。」她還透露，「女死者家裡是開水果商店。」

當地警方11日通報了這起殺人案，「25歲的陸姓男子10日下午5點左右投案自首，自稱在地下車庫內殺了20歲的徐姓女友。」目前，警方已經將陸男拘留，還在進一步審理案件中。

▼網友爆料。（圖／翻攝自微博）