快訊／南高屏大雷雨！　中南部8縣市豪大雨特報「一路下到周日」

▲中南部持續降下豪大雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

南部大雷雨！中央氣象局今天（12日）對台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時45分止。氣象局也持續對中南部8縣市發布豪大雨特報。

▼中南部防豪大雨。

請繼續往下閱讀...

豪雨特報：台中市、高雄市

大雨特報：苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣

氣象局說，今在西南風影響下，清晨以前新竹以南持續有降雨發生，尤其苗栗、中彰投地區及嘉義以南山區雨勢明顯，出現了局部大雨及豪雨，白天之後新竹以南地區仍會有短暫陣雨或雷雨，但下半天平地的降雨有機會趨緩，剩山區降雨機率仍高，並容易有局部大雨發生；至於其他地區則以多雲到晴為主，午後局部地區會有短暫雷陣雨。

氣象局表示，溫度方面，北部及東半部天氣仍炎熱，尤其桃園以北及東南部容易出現局部36度左右高溫，東南部也有焚風發生的機率，而其他地方則約33到35度。

▼中南部雨下不停。



▲▼今雨區預報圖。

氣象局預報，周二（13日）至周日（18日）西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局提醒，本周北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區容易有長浪發生，海邊活動請注意安全，其中東北角海邊易有突發性大浪發生的機會。

氣象局指出，下周一（19日）至下周三（21日）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。