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5歲童被捲進鐵捲門　「剩右手」掛外面慘死！爺爺一看當場軟腳

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▲▼鐵捲門。（圖／翻攝自《福建交通廣播》）

▲5歲男童被鐵捲門捲入。（圖／翻攝自《福建交通廣播》，以下同）

大陸中心／柯振中報導

福建福州一名5歲男童日前在車庫內遊玩，疑似不小心觸碰到鐵捲門開關，當場被捲入鐵捲門裡，收到2公尺高的車庫頂，只剩下右手露在外面。爺爺發現後嚇到腿軟，立刻打電話求援，但男童被拉出鐵捲門後，仍然搶救無效去世。

綜合陸媒報導，這起事件發生在福州閩侯荊溪中鐵城某社區內，當時男童是由爺爺、奶奶帶到樓下散步，男童疑似是玩耍時誤觸鐵捲門開關，身體被鐵捲門捲入，隨著收到約2公尺高的車庫頂，只剩右手露在外面。

▼男童只剩右手在外面。

▲▼鐵捲門。（圖／翻攝自《福建交通廣播》）

男童爺爺發現後嚇到腿軟，立刻打電話求援；令人遺憾的是，救護人員到場時，男童已經沒有哭鬧聲。消防隊立刻使用拆卸工具，對鐵捲門進行拆除作業，約在10分鐘後救下男童，當時男童已失去生命跡象。

救護人員不斷進行急救，卻沒有把男童救回。當地住戶指出，男童被捲入的車庫沒有被啟用，鐵捲門也是長期處於關閉狀態，「當大家發現時，孩子已經整個人完全被捲在了門中，並帶到了兩米多高。」

住戶說明，「醫護人員真的搶救了很久，我看不下去都淚崩了，孩子太可憐了，這個小區存在很大的安全隱患，之前電梯經常卡住、急降，去找物業，物業就說又沒死人…真希望好好曝光一下。」詳細事故原因為何，警方仍在進一步調查。

▼居民發現後一起幫忙，男童仍不幸身亡。

▲▼鐵捲門。（圖／翻攝自《福建交通廣播》）

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關鍵字：鐵捲門,男童,捲入鐵捲門,慘死

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