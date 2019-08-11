近10年首例！男爬錦屏步道遭百步蛇咬死　友目睹「毒發」看屍體吊掛下山

▲台東百步蛇咬死人，10年來首例。（圖／記者楊均典翻攝）



記者楊均典、柯振中／台東報導

近10年來首例！台東縣2名男子10日前往海瑞鄉錦屏步道踏青，其中一名林姓男子卻不慎遭百步蛇咬傷。雖然友人立刻撥打電話求援，但救難人員抵達時，林男早已中毒身亡。對此，醫師蔡建和指出，被毒蛇咬傷後，可以使用止血帶加壓、割開傷口排毒等方式，但不能加壓太久，也千萬不能用嘴巴將毒液吸出。

台東縣2名男子10日前往海瑞鄉錦屏步道踏青，但由於天色漸暗，林姓男子沒有注意到草叢邊躲了百步蛇，不慎踏入警戒範圍中，遭到百步蛇咬傷。一旁友人見狀，立刻打電話向消防局求援。

消防局接獲報案，立刻派出14名警、義消前往救援；但由於山路崎嶇，救難人員11日凌晨2點才見到2名男子，當時林男已失去呼吸心跳，明顯死亡。

空勤總隊11日上午出動黑鷹直升機，將林男遺體吊掛下山，進行驗屍；詳細死因為何，有待進一步釐清。

▼與友人到錦屏步道踏青，卻遭百步蛇咬死。（示意圖／玉管處提供）



對於這起事件，陽明大學附設醫外科部與急診室主任蔡建和說明，如果被毒蛇咬傷的部位在四肢末梢，可以使用止血帶在近端加壓，防止毒液擴散到其他部位，但時間不能太久，否則可能導致肢體缺血、壞死，「這個以後救不回來，這也是有可能。」

蔡建和說到，除了加壓帶以外，也可以利用割開傷口、使用抽吸器具等方法，讓毒素、血液流出，但千萬不能用嘴巴將毒液吸出。

▼蔡建和說，被毒蛇咬傷後，可以用加壓帶綁住近端部位，但時間不能太久。（圖／翻攝自《東森新聞》）

