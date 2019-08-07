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蛇泡酒3個月快喝完...筷子戳一下「復活咬人」　醫生揭曉原因！

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蛇酒

▲蛇酒示意圖。（圖／達志影像）

記者劉亭／綜合報導

黑龍江雙城一名女子聽說蛇酒可以治病，就用高度白酒泡了一盆，沒想到3個月後酒快喝完了，她用筷子戳了一下裡面的蛇，卻把牠「叫醒」了，因此被咬傷送醫治療。

根據《新晚報》報導，森工總醫院急診科王偉主任透露，一名女患者之前聽說蛇泡酒可以治療風濕，將一條俗稱「土球子」的蛇放入玻璃盆中，並以高濃度白酒浸泡了3個月，酒喝得快見底了，才用筷子想撥開蛇，沒想到蛇卻「復活」，還咬傷了她的右手，所幸治療後無大礙。

▲被蛇咬傷後，傷口很快腫脹。（圖／翻攝自新晚報）

▲被蛇咬傷後，傷口很快腫脹。（圖／翻攝自新晚報）

王偉主任也介紹，另一名52歲病患方先生，因為兒子被臉上青春痘苦惱多年，最近聽說蛇酒可以治療，就拿了3條烏蘇里蝮活蛇，自己戴上手套把蛇抓進塑膠桶裡，但在抓第二條蛇時，第一條蛇突然探出頭咬了他一口。

方先生的傷口很快就開始腫脹，由於知道這種蛇是有毒的，他打聽到黑龍江省森工總醫院有蛇毒血清，便連夜乘車趕了過來。王偉看到的時候，方先生的左手食指處明顯腫脹，並已發黑，馬上給他用了蛇毒血清，並配合藥物治療，目前方先生依然在醫院觀察。

王偉主任說，毒蛇在遇到缺氧、缺水等惡劣環境時，自身會調整進入休眠狀態，儘管不喝不吃、呼吸微弱，也可以維持幾年時間。此外，家用酒瓶並非密封，會使部分空氣進入，酒也不總是滿的，所以給了蛇生存的空間。
 

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關鍵字：,蛇酒,蛇毒

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