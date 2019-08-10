汐止男子疑債務糾紛遭砍　手腳3處刀傷送醫急救

▲陳姓男子在汐止區中興路上一處豆漿店遭一群惡煞追砍，身中數刀地上留下斑斑血跡。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市汐止區10日凌晨3時許，傳出有男子在中興路上一處豆漿店外遭砍。遭砍的27歲陳姓男子，與砍人的這群惡煞疑似有債務糾紛，當時陳男與一群友人在中興路上的豆漿店吃宵夜時，突然遭到一群惡煞埋伏尋仇，陳男除了被追打外，手腳還有3處刀傷，而行兇的惡煞犯案後立即逃逸，轄區警方正積極追緝中。

據了解，陳男與多名友人10日凌晨3時許，在汐止區中興路上的一處豆漿店內吃宵夜，街上突然衝來3部轎車，車上下來一群黑衣男子，帶著辣椒水、球棒及西瓜刀就衝進店內對著陳男猛打，陳男從店內一路被追打到一旁的修車行，手腳還都留有刀傷。

豆漿店內的員工表示，陳男這方大約有10多人當時在店內吃東西，而對方也來了不少人，進來尋仇的人有刀，手上還拿著辣椒水，進了豆漿店內就朝陳男一方猛噴，噴完就打了起來，豆漿店內的多名無辜的員工，也遭到辣椒噴霧的波及，雙手又痛又癢。

目擊民眾見到雙方打起來後急忙報警，警方獲報迅速加派快打警力趕抵現場，但打人的惡煞在犯案後，很快就分乘多部轎車逃逸無蹤。救護人員同時也將受傷的陳男進行救治，並送往內湖三總急救，與陳男同桌吃宵夜的友人，也在警方陪同下一同前往醫院。

警方在現場查獲一輛疑似犯案人所駕駛的BMW X6休旅車一部，並在車上找到棒球棍一把，事後除了派請鑑識人員到場拍照採證外，也派員調閱周邊監視器影像。警方表示，目前全案正在進入偵辦階段，會盡速將這群無法無天的惡煞逮捕歸案。

▲警方在現場查扣一輛疑似犯嫌用的BMW休旅車。（圖／記者趙永博攝）



▲汐止警方到場調查案件的來龍去脈。（圖／記者趙永博攝）



▲▼陳姓男子遭追砍後，一路逃到隔壁的修車店門口，地上留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲事發地點就在汐止區中興路上。（圖／記者趙永博攝）