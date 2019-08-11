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變性女模離奇吊死…遺體速被火化　老公接電話「敢回來就連你也殺了」

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▲▼墨西哥變性女模里維拉輕生去世，丈夫魁爾佛（右圖左）認為死因不單純。（圖／翻攝Facebook／Daniel Cuervo、Miriam Rivera De Cuervo）

▲墨西哥變性女模里維拉輕生去世，丈夫魁爾佛（右圖左）認為死因不單純。（圖／翻攝Facebook／Daniel Cuervo、Miriam Rivera De Cuervo）

記者王致凱／綜合報導

全球第一位變性實鏡秀女星、38歲墨西哥女模里維拉（Miriam Rivera）今年2月在家中死亡，但消息近日才曝光，且死因成謎。里維拉的丈夫認為，里維拉是因為拒絕提供性服務才會遇害，兇手則將現場偽裝成自殺假象。

《每日郵報》8日報導，里維拉今年2月5日下午2時左右，被人發現於墨西哥埃莫西約（Hermosillo）的寓所上吊輕生，享年38歲。里維拉的丈夫魁爾佛（Daniel Cuervo）向《每日郵報》澳洲版表示，事發當天上午他人在紐約，當天上午還接到里維拉打來的電話，對方告訴他自己身體不適、吐血。

魁爾佛要里維拉趕緊去醫院，並在當天中午再與她通了一次電話，當時里維拉正準備從醫院返家，沒想到這通電話也是他最後一次聽見妻子的聲音。

魁爾佛接獲里維拉死訊後，不敢相信妻子會輕生，原本要求將她遺體運到紐約解剖以確認真正死因，卻被告知遺體已經火速火化，無法驗屍。魁爾佛說，當他準備辦理喪事時，竟接到1名陌生男子來電，警告他「別回來墨西哥，否則我連你一起殺了。」魁爾佛相信，里維拉是因為拒絕從事賣淫工作，才會「被自殺」。

里維拉的好友歐杜夫（Jeanett Ørtoft）也認為，里維拉的死並不單純。歐杜夫表示，事發前幾周，里維拉還告訴她自己正準備完成1個學位，並且對此非常期待，還說打算寫一本自傳，很難想像她會選擇結束生命。

里維拉成名於2004年，當時21歲的里維拉參加英國約會實鏡秀節目，成為全球首位參與實鏡秀的變性女星，當時所有男性參加者都想盡辦法贏得她的芳心，而里維拉則隱瞞自己變性人的身份，直到節目最後1集才揭曉。儘管節目引發不小爭議，但也讓里維拉在歐美電視圈聲名大噪，包括英國、澳洲、波蘭、阿根廷和美國皆有播放。

英國《鏡報》2010年曾報導，里維拉當時在倫敦從事伴遊，每小時收費高達300英鎊（約新台幣1萬1000元）。里維拉當時向《鏡報》表示，「我什麼都能做，完整服務，只要付錢，我能為你做任何事。」

里維拉當時還聲稱，「我遇過的男人都很性感，其中有些甚至讓我感到驚訝，因為他們有些很有名氣，有錢、理想的男人…商人、歌手或演員」，「他們會帶我到最好的餐廳，帶我出國，他們付錢只要我的陪伴，只有在我願意的時候才發生性關係。這是自願的。」

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