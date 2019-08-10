快訊／涉性侵＋逼少女賣淫　美「淫亂富商」獄中自殺身亡

▲美國富商艾普斯坦被控性侵未成年少女、性交易仲介等罪。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合報導

涉嫌性侵未成年少女、販運人口從事性交易的美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein），當地時間10日早晨被發現於紐約曼哈頓監獄牢房中自殺身亡。

《紐約時報》報導，現年66歲的艾普斯坦因涉入未成年少女性交易案，於上月6日於紐澤西州泰特伯勒機場遭逮捕，關押在曼哈頓大都會看守所候審。曼哈頓聯邦檢察官指控，艾普斯坦涉嫌與多名少女進行性交易，年紀最小者年僅14歲，涉及人口販運等罪嫌，最重可處45年徒刑。艾普斯坦生前拒絕認罪。

獄方人員於當地時間10日清晨7時30分左右發現，艾普斯坦已經在自己的牢房中上吊死亡。事實上，艾普斯坦7月份就曾被人發現於牢房中昏迷，頸部有勒痕，疑似自殺未遂，但目前並不清楚在該事件後，獄方是否為艾普斯坦安排額外的監護措施。

艾普斯坦為美國金融業富豪，坐擁奢華豪宅和私人飛機，出入上流社會，交往的名人好友遍及政界、法界和娛樂界，包括美國總統川普、前總統柯林頓、英國安德魯王子，以及維多利亞的秘密品牌母公司創辦人威斯納（Leslie Wexner）。

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