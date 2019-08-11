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神力女超人專訪／搭上韓國瑜　許淑華：韓冰牽的線

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記者鄧木卿、白珈陽／南投報導

高雄市長韓國瑜輔選大將「神力女超人」立委許淑華接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，談到當初為何會幫韓國瑜助選，她說，對於韓的第一印象非常好，「別人講話他都很用心去傾聽」，後來私底下接到韓冰的電話，並在一次餐會中，韓冰主動替爸爸開口，希望她能夠當他們的發言人，許淑華也就一口答應下來。因此能夠與韓國瑜合作，功勞該歸在「韓冰牽的線」。

▲國民黨立委許淑華接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲國民黨立委許淑華接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。（圖／記者白珈陽攝）

「我是透過韓冰才當韓國瑜的發言人！」許淑華回憶起第一次見到韓國瑜的情形，當時她去參加集集的一個喜宴，而那時韓國瑜還是北農總經理，通常在喜宴場合在場的政治人物都會上台致詞，現場就會鬧哄哄一片，台下沒人在聽，「反正講的東西也都差不多」，許淑華笑著說。

輪到她上台致詞時，發現果然沒什麼人在聽，但看到韓國瑜時，卻發現他很認真的聽她說話、點頭，「哇，怎麼會有人這麼認真的聽台上講話，真是少見」，這是許淑華對於韓國瑜的第一印象。

▲許淑華笑著回憶初次見到韓國瑜，發現他很認真地聽喜宴中台上其他政治人物講的話。

▲許淑華笑著回憶初次見到韓國瑜，發現他很認真地聽喜宴中台上其他政治人物講的話。

許淑華繼續講到，接下來再碰到韓，是在2017年選黨主席的時候，她當時並不是支持韓國瑜的，因為吳敦義也正在參選黨主席。不過聽到韓國瑜提出很多對黨內的論述、需要改造的地方，她非常贊同，且韓不會迴避話題，於是就對韓產生了非常好的印象。

在韓國瑜準備參選高雄市長時，許淑華在一個政論節目又與韓國瑜碰頭。許淑華說，當時韓國瑜已經是主任委員，她向韓問有沒有需要幫忙，韓這麼回答：「不用客氣、沒有沒有，只是希望如果有機會，高雄需要一些發聲管道，高雄可能能見度比較低、新聞曝光率不高，如果可以的話，請幫我們發聲」，許淑華不禁莞爾，「他就是一個這麼客氣的人」，過沒幾天，她就接到韓冰的電話。

許淑華說，當時與韓不算認識，且也沒見過韓冰，在電話內韓冰很客氣的問若有機會，能不能當他們的發言人，並邀請她出席韓國瑜的媒體餐會。吃飯當天，不知道出於什麼原因，竟是由韓冰替爸爸開口，再次邀請許擔任他們的發言人，而許也當場答允下來。

▲許淑華說，能夠跟韓國瑜合作，確實是透過韓冰從中牽線。

▲許淑華說，能夠跟韓國瑜合作，確實是透過韓冰從中牽線。

聽到許淑華一口答應，韓冰很開心的向爸爸報告，韓國瑜也向許淑華說：「那就麻煩了」，依然十分客氣。許淑華說，當時她對高雄的議題不是很熟悉，擔心若要幫忙發聲，會不小心出差錯，韓冰則說沒有關係，高雄方面會盡力提供協助；在離開餐會前，由於當時沒有人看好韓能當選市長，她就安慰韓國瑜：「這場選舉，不管怎麼樣，我們最後還是需要你留在黨內加油打拼」，因為同是國民黨員，在此立場上為韓鼓勵。

韓冰的一通電話，讓「神力女超人」許淑華成為韓國瑜最有力的發言人。前幾次與韓國瑜的會面，他客氣、敢言的個人特質獲得許淑華的認同，最後由韓冰從中穿針引線，促成了兩人的合作，並產生良好的化學效應，讓韓成功當選高雄市長、贏得2020總統大選黨內初選，說韓冰是幕後最大功臣之一，真是完全不為過。

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關鍵字：韓國瑜,許淑華,韓冰

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