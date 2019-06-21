她網購手銬＋制服！男同學「自銬困住」　網邪笑：想想就刺激

▲ 廣州一女生網購手銬和制服，結果銬住男同學，沒鑰匙打不開，求助消防超尷尬。（圖／翻攝自《廣州日報》）

大陸中心／綜合報導

廣東省廣州市近日發生一起令人浮想翩翩的案件。一名女學生網購制服和手銬，深夜銬住男同學，卻沒有鑰匙打開，只好求助消防超尷尬。網友邪笑，「玩的是什麼，想想就刺激」。

據《廣州日報》報導，廣州市消防救援支隊新市中隊19日晚上10點30分接到任務稱有學生被手銬鎖住手腕，急需救助。2分鐘後，3名身穿校服的學生來到中隊。消防員見到報警人員，詢問後得知了事情經過。

3位學生表示，其中之一的女同學通過網路購買制服和手銬，「被困男生因一時貪玩將自己銬住，卻不慎將鑰匙弄丟，一隻手被手銬鎖住無法打開，只能報警求助。」消防員隨後檢查了學生手機內網上購買記錄，確定3名學生為廣州市白雲區某技師學院學生。

確認學生身份和手銬來源後，消防中隊立即開展救援，先固定手銬，保護好學生手腕部位，隨後利用液壓剪切鉗進行剪切，「手銬為金屬材質，不易打開」。經過幾分鐘的緊急救援，手銬被成功剪斷。

網友紛紛邪笑，認為信息量真大，「玩的什麼，想想就刺激」、「年輕人真會玩」、「這麼刺激的嗎，又是制服又是手銬」、「大家都懂得」、「重點是3人」。

▼消防成功剪掉手銬。（圖／翻攝自《廣州日報》）