全國首例！板橋高中新學年起男生可以穿裙子上課

▲板橋高中校慶週舉行「板中男裙-裙聚效應」活動。（圖／板橋高中林姓教師提供）

記者許展溢／台北報導

板橋高中校務會議日前決議修訂服儀規定，新學年起制服不論是褲子或裙子，再也不分男、女生及顏色，也就是男生想要裙子到校上課也可以。板中今（22日）說明，學校立場沒有鼓勵男同學穿裙，若有同學想穿也不會限制。

板中學生會今年5月6日至11日校慶週舉行「板中男裙-裙聚效應」活動，引起各界關注。板中學生會日前在臉書貼出一張修訂服儀規定實施要點，現行規定，制服褲（裙）部分，男生穿著深藍色長褲、女生穿著深藍色下裙（長褲），穿裙子時期長度不得短於膝蓋上10公分，將修改成穿著素面制服褲（裙）子，以藍色、黑色為主。修正的內容中，更用藍色字體註明「即便是男生也可著制服裙上放學」。

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▲板中學務主任林三維說明，藍色字體部分是學生自己解讀附上。（圖／翻攝板中學生會）

板中學務主任林三維說明，藍色字體部分是學生自己解讀附上，並不是校務會議最後討論的版本，主要是通常大家印象是男生限制穿褲子、女生穿裙子，之前男裙週就是想讓大家體驗男生穿裙子在課外活動的不便，加上也沒有規定女生就一定要穿裙子。所以這次討論結果是將「界線」、「性別」和「顏色」拿掉，但學校並沒有因此鼓勵男生就要穿裙子上課，假設有學生穿了，學校也不會限制。

教育部學生事務及特殊教育司長鄭乃文認為，這件事透過民主的程序做成決議，並不是鼓勵學生要這樣做，而是要讓他們能夠自主決定，目的是打破性別刻板印象。過去不少學校也會有類似的活動，但板中藉由校務會議機制討論出結果，可以說是台灣第一所的學校。