快訊／坦尚尼亞油罐車翻覆…偷油瞬間爆炸至少57死　殘骸中可見焦屍

▲坦尚尼亞油罐車爆炸。（圖／翻攝自Twitter）



記者丁維瑀／綜合報導

東非國家坦尚尼亞（Tanzania）當地時間10日發生載有燃料的油罐車爆炸事件，造成至少57人死亡，詳細地點位於莫羅戈羅區（Morogoro），在三蘭港西邊200公里處（Dar es Salaam）。警方與醫療人員已趕到現場，當局正在釐清狀況。從社群媒體的照片可見，燒焦的屍體躺在地上。

莫羅戈羅區位於坦尚尼亞東邊，當地媒體援引警察局長說法指出，這輛油罐車原本試圖躲避一輛機車的碰撞事故，進而發生翻車意外，隨後起火爆炸。

《路透社》報導，事件造成57人死亡、65人受傷。油罐車翻覆後，許多人前來收集地上的液體，怎料突然發生爆炸。目擊者恩戈戈（Daniel Ngogo）說，情況非常糟糕，火勢很強烈，連沒偷油的人都喪生，因為這裡本來就是繁忙地區，「我看到大約65到70人獲救，火勢迅速蔓延到周邊地區。」