埃及首都開羅癌症機構外爆炸…17死32傷　火勢強烈民眾竄逃

▲開羅發生爆炸。(圖/翻攝自推特)



記者丁維瑀/綜合外電報導

埃及首都開羅(Cairo)一處癌症機構5日發生爆炸事故,疑似因為氧氣瓶所引起。《路透社》報導,根據該國衛生部說法,目前總共17人死亡、32人受傷,爆炸發生在機構外部,據悉是車輛相撞,車內又載有氧氣瓶。從社群媒體的影片可見,現場火勢相當強烈,民眾則一度陷入恐慌逃離。

At least 17 were killed and 32 others injured in an explosion outside Egypt's National Cancer Institute in central Cairo, Egypt's health ministry said early on Monday.



pic.twitter.com/50dnomFkQY