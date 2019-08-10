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提升營區安全管控　國防部展示快速通關系統

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國防部快速通關系統展示體驗　提升營區安全管控

軍聞社／記者陳映竹臺北電

為提升營區現有安全管控機制，國防部規劃未來將透過人臉辨識系統及行動載具QR code等多重認證方式，完成快速身分識別及入營通關，日前特別於博愛營區舉辦快速通關系統展示與體驗活動，蒐整官兵心得與意見，做為系統精進依據。

活動上午由國防部常務次長徐衍璞中將主持，現場區分人臉註冊區、快速通關體驗站、Walkthrough快速通關等，模擬系統建置完成後，官兵如何使用智慧手機QR code、國軍智慧卡及人臉辨識等載具，快速通關入營。

國防部快速通關系統展示體驗　提升營區安全管控

徐常次致詞時，首先肯定總務管理處的規劃與用心，徐常次表示，國防部平日上班、訪客、工商等人員進出繁雜，如何於兼顧安全、效率及降低警衛勤務負荷下執行營區安全管控，實屬重要課題，希望能藉由此次體驗活動中，官兵使用意見及紀錄回饋，作為後續系統調校參考；後續搭配通次室建置手機MDM系統，提供跨營區門禁應用，簡化會客流程，展現跨聯參單位協同合作模式，使開發系統功能可充分達預期效果，未來也能逐步推展到各部隊、單位，簡化會客行政程序，簡化申請流程，增加行政作業效率。

國防部人臉辨識系統等基礎建設，執行期程自107年10月1日至109年6月30日止，區分「規劃準備」、「系統研改」及「執行驗證」等3階段導入，預劃明年下半年正式施行。

國防部快速通關系統展示體驗　提升營區安全管控

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