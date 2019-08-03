　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

英國二戰傳奇「噴火式」戰鬥機　9月底首度現身台北高雄

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼二戰傳奇噴火式戰鬥機。（圖／翻攝自Facebook／Silver Spitfire - The Longest Flight） 

▲二戰傳奇「噴火式」戰鬥機。（圖／翻攝自Facebook／Silver Spitfire - The Longest Flight）

實習記者陳宥芯／綜合報導

英國第二次世界大戰期間最著名的「噴火式」（Spitfire）戰鬥機，將在8月展開首次的環球飛行，全程約4個月，共降落87個航點，其中預計在9月27日、9月28日降落於台北松山機場、高雄小港機場，這也是「噴火式」（Spitfire）戰鬥機首度現身台灣，屆時將會引起航空迷和軍事迷的高度關注。

根據「silverspitfire」網站資訊，該架噴火式戰鬥機將在8月5日自英國西薩賽克斯郡、蘇格蘭洛西茅斯等地展開航程，隨後前往冰島、格林蘭、加拿大、美國、俄羅斯、日本、台灣、香港、越南、泰國、緬甸、孟加拉、巴基斯坦、阿聯、巴林、科威特、沙烏地阿拉伯、約旦、埃及、塞普勒斯、希臘、義大利、法國、瑞士、德國、荷蘭等國家或地區，預計12月8日返抵英國。

「silverspitfire」網站也提到這次飛行的原因，由於該架噴火式戰鬥機為「英國之寶、全球自由象徵」，同時也是航太工程、設計的巔峰，因此為了紀念已故飛行員，才展開這場旅程，而對於參與此任務的飛行人員，可說是人生中引以為傲的盛事。

「噴火式」是英國超級馬林（Supermarine）公司設計的單引擎戰鬥機，1936年首飛，1938年服役；它在1940年的不列顛戰役中，幫助英國皇家空軍以少擊多，成功遏制德國納粹奪取制空權，促使希特勒放棄征英計畫；此外，它也是皇家空軍裡性能最優秀的戰鬥機，足以對抗當時德國的王牌Bf109，因此後來被視為是不列顛戰役的代表機種，甚至是英國的守護神。

儘管當時英國皇家空軍數量最多的戰鬥機是較老的「颶風」（Hurricane），但因為性能不及Bf109，所以通常皇家空軍都以「噴火式」迎戰德國戰鬥機，讓颶風可以趁機攻擊德國的轟炸機。在二戰期間，「噴火式」一共生產2萬多架，除了現身歐洲戰場外，它也活躍於北非與東南亞。

為了紀念皇家空軍在不列顛戰役的成就，英國軍方至今仍然有「現役」的噴火式，且有編制「不列顛戰役紀念飛行隊」（Battle of Britain Memorial Flight），定期在國家慶典、基地開放等場合進行表演。

「噴火式」在大戰期間有很多改良型，而這次要環球飛行的噴火式，是一架噴火9型，於1943年10月交機，皇家空軍的序號為MJ271，曾經執行過51次作戰任務，並且曾被德軍高砲擊傷。戰後本機被移交給荷蘭空軍，退役後曾經歷數間博物館轉售，2016年被英國的Boultbee飛行學校購得，並且將其修復至可飛行狀態，英國民航註冊編號是G-IRTY。

此次執行環球飛行的兩名飛行員，分別為Boultbee飛行學校的創辦者Matt Jones與Steve Brooks，而贊助單位則有瑞士的萬國錶（IWC）、英國電訊報等。

▼官網公告「噴火式」戰鬥機的相關資訊。（貼文／翻攝自Twitter／Silver Spitfire - The Longest Flight）

ET快訊
台北男看電影死在椅上！影廳「陀地位」恐怖傳說…張旭初：佔鬼位
韓國瑜動怒「我什麼時候說謊過」　邱俊憲神舉例連7打臉：迪士尼
快訊／期望的下一任總統？　柯文哲秒答：郭台銘啊！毫不猶豫

關鍵字：英國,噴火式戰鬥機,Supermarine,戰鬥機,傳奇,二戰,國際軍武,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

二戰傳奇飛機「容克老姑媽」墜毀瑞士阿爾卑斯山　20人全部罹難

解放軍S-400「鎖死」台戰機？　陸專家：優勢已經很大用不著

傳川普政府延遲對台F-16軍售　國防部：目前進度正常

F-35殺手來了！俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰機

集中精力量產殲-20　解放軍5年後停產三代半戰機

英國二戰傳奇「噴火式」戰鬥機　9月底首度現身台北高雄

驗收軍改　解放軍5大戰區聯合進行「年度軍演」

俄媒：中國可能首獲S-500「普羅米修斯」防空系統

一周內3次！解放軍「6艘軍艦」穿過宮古海峽：今年以來規模最大

E-2D先進鷹眼預警機裝「反隱形」雷達　能抓殲20整機達4億美元

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

7歲哥哥「暖男力」爆發！　主動關心萌娃雙胞胎、幫搬行李超心動～

潘瑋柏自薦當楊丞琳伴娘　PO「南寧小豬」慶生：沒發現他不是羅志祥...

英國二戰傳奇「噴火式」戰鬥機　9月底首度現身台北高雄

驗收軍改　解放軍5大戰區聯合進行「年度軍演」

俄媒：中國可能首獲S-500「普羅米修斯」防空系統

一周內3次！解放軍「6艘軍艦」穿過宮古海峽：今年以來規模最大

E-2D先進鷹眼預警機裝「反隱形」雷達　能抓殲20整機達4億美元

小資又能收藏精品級設計囉！UNIQLOＸJWA「重新想像英式風格」10月開賣

TOYOTA RAV4換上「LED Bi-Beam頭燈」奪IIHS最高安全首獎

香噴噴！佛羅倫斯「香水博物館」超療癒　聞得到破千種香味

正妹直播跳槽賠500萬！超高薪水曝光「1小時抵外送20趟」　186字聲明：我會堅持下去

心儀男臉書甜蜜合照「文化女」　她情傷10年…怒傳：做鬼也不放過你　下場曝

《玩命》凡妮莎寇比有夠正！　網友一搜心碎…女神早有小2歲4年男友

中職直播／猿挑戰5連勝　伍鐸尋求下半季首勝

日本明星也用的「周一斷食」減肥法　1個月減重6公斤

快訊／花蓮一早連2震「規模4.8」　周休網友被搖醒

正妹慘遭熊貓外送員騷擾「妳在林森北上班？」　PO網投訴還被警告：堵妳家

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

軍武熱門新聞

5大戰區聯合聯合進行「年度軍演..

傳奇噴火式戰鬥機　9月首度訪台

E-2D預警機裝「反隱形」雷達..

俄媒：中國可能首獲S-500防..

解放軍「6艘軍艦」穿過宮古海峽

共軍S-400鎖死台戰機？陸專..

福特號截止日升降機「11部只裝..

泰國向中國購買第2艘潛艦　

美智庫：F-35C不適合戰勝殲..

外媒：台灣雄三飛彈射程達400..

F/A-18E墜毀死亡谷　冒出..

海空軍操演射擊命中率高達98...

俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰..

台貨船與陸艦擦撞　差點被帶去廈..

更多熱門

相關新聞

俄媒：中國可能首獲S-500防空系統

俄羅斯在2020年推出新式的S-500「普羅米修斯」系統，可用來攔截各種戰機、彈道導彈、巡航導彈或高超音速武器，甚至可以打擊地球低軌道衛星，並已在7月生產，預計2020年開始在俄羅斯航空航天防禦部隊服役，而中國可能成為第一個獲得S-500導彈系統的外國用戶。

鯊包圍900兵　老兵憶：海被血染紅

控12男輪性侵　自拍照曝少女愛多P

解放軍「6艘軍艦」穿過宮古海峽

屁孩想搶勞力士　慘被MMA搏擊手打跑

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

期望的2020總統　柯文哲秒答：郭台銘

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰…醫曝真相

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

超商店長「一天看2部」信義區影城暴斃

郭雪芙撞未婚夫摟上司　哭腫雙眼拔婚戒

媽堅持要女兒辦婚禮　意外被釣出秘密

2男性侵邵雨薇！埋陰影：躺在那很無助

更多

最夯影音

更多

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面