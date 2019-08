英國二戰傳奇「噴火式」戰鬥機　9月底首度現身台北高雄

▲二戰傳奇「噴火式」戰鬥機。(圖/翻攝自Facebook/Silver Spitfire - The Longest Flight)

實習記者陳宥芯/綜合報導

英國第二次世界大戰期間最著名的「噴火式」(Spitfire)戰鬥機,將在8月展開首次的環球飛行,全程約4個月,共降落87個航點,其中預計在9月27日、9月28日降落於台北松山機場、高雄小港機場,這也是「噴火式」(Spitfire)戰鬥機首度現身台灣,屆時將會引起航空迷和軍事迷的高度關注。

根據「silverspitfire」網站資訊,該架噴火式戰鬥機將在8月5日自英國西薩賽克斯郡、蘇格蘭洛西茅斯等地展開航程,隨後前往冰島、格林蘭、加拿大、美國、俄羅斯、日本、台灣、香港、越南、泰國、緬甸、孟加拉、巴基斯坦、阿聯、巴林、科威特、沙烏地阿拉伯、約旦、埃及、塞普勒斯、希臘、義大利、法國、瑞士、德國、荷蘭等國家或地區,預計12月8日返抵英國。

「silverspitfire」網站也提到這次飛行的原因,由於該架噴火式戰鬥機為「英國之寶、全球自由象徵」,同時也是航太工程、設計的巔峰,因此為了紀念已故飛行員,才展開這場旅程,而對於參與此任務的飛行人員,可說是人生中引以為傲的盛事。

「噴火式」是英國超級馬林(Supermarine)公司設計的單引擎戰鬥機,1936年首飛,1938年服役;它在1940年的不列顛戰役中,幫助英國皇家空軍以少擊多,成功遏制德國納粹奪取制空權,促使希特勒放棄征英計畫;此外,它也是皇家空軍裡性能最優秀的戰鬥機,足以對抗當時德國的王牌Bf109,因此後來被視為是不列顛戰役的代表機種,甚至是英國的守護神。

儘管當時英國皇家空軍數量最多的戰鬥機是較老的「颶風」(Hurricane),但因為性能不及Bf109,所以通常皇家空軍都以「噴火式」迎戰德國戰鬥機,讓颶風可以趁機攻擊德國的轟炸機。在二戰期間,「噴火式」一共生產2萬多架,除了現身歐洲戰場外,它也活躍於北非與東南亞。

為了紀念皇家空軍在不列顛戰役的成就,英國軍方至今仍然有「現役」的噴火式,且有編制「不列顛戰役紀念飛行隊」(Battle of Britain Memorial Flight),定期在國家慶典、基地開放等場合進行表演。

「噴火式」在大戰期間有很多改良型,而這次要環球飛行的噴火式,是一架噴火9型,於1943年10月交機,皇家空軍的序號為MJ271,曾經執行過51次作戰任務,並且曾被德軍高砲擊傷。戰後本機被移交給荷蘭空軍,退役後曾經歷數間博物館轉售,2016年被英國的Boultbee飛行學校購得,並且將其修復至可飛行狀態,英國民航註冊編號是G-IRTY。

此次執行環球飛行的兩名飛行員,分別為Boultbee飛行學校的創辦者Matt Jones與Steve Brooks,而贊助單位則有瑞士的萬國錶(IWC)、英國電訊報等。

▼官網公告「噴火式」戰鬥機的相關資訊。(貼文/翻攝自Twitter/Silver Spitfire - The Longest Flight)

On the 5th of August at 1.30pm, Matt Jones & Steve Brooks will depart from Goodwood Aerodrome in an attempt to climb "a pilot's Everest". Flying a 1943 #Spitfire around the