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重視人才培育　沈一鳴：官兵素質提升是戰力重要的一環

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沈總長視導陸軍司令部　勉戮力戰訓重視風險管理。（圖／軍聞社）

軍聞社／記者陳映竹桃園5日電

參謀總長沈一鳴上將5日前往陸軍司令部視導，期勉各單位落實戰訓本務，重視風險管理，強化軍法紀要求，妥善規劃人才培育，確維依法行政，以提升國軍戰力，獲得國人肯定。

沈總長上午前往陸軍司令部履新視導，聽取單位簡報，瞭解組織編裝與任務，以及近期重要工作執行情形，並針對建軍備戰工作提出指導。

沈總長表示，國軍的核心價值是保家衛國、守護人民的生命財產安全，故須戮力戰訓本務，以提升國軍戰力，方能達成國軍的使命。期勉全軍秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓練」的原則，務實、落實執行戰備訓練任務。

沈總長指出，國軍形象有賴全軍官兵共同維護，官兵個人的言行即代表國軍整體的形象；因此，期勉官兵重視自己及團隊的榮譽，共同杜絕軍紀事件，維護國軍軍譽與形象。

沈總長指示幹部要重視風險管理，在執行戰訓任務、或災害防救工作前，要完成風險評估，排除危安因素，以確保人裝安全、順利達成任務。

除了務實戰訓，沈總長也要求各單位確遵「依法行政」，樹立個人依法行政的觀念。

沈總長更強調，部隊除了武器裝備外，官兵素質的提升，更是整體戰力重要的一環，高人力素質不僅讓戰力加乘，更可有效率的發揮戰力。期許各單位重視人才培育，朝向部長期許「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的國軍勁旅邁進。

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