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北北基藝文景點休館懶人包　利奇馬影響活動異動一次看

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▲▼ 松山文創園區8/9受利奇馬颱風影響休園一日。（圖／松山文創園區）

▲受到利奇馬颱風影響，台北松山文創園區等場館，8/9休園休館一日。（圖／松山文創園區）

記者林育綾／綜合報導

受到強颱「利奇馬」影響，8月9日北北基等8縣市停班停課，各大藝文場館包含文創園區、博物館、美術館、劇場⋯等皆休館一日，戶外場域也暫停開放，相關節目、活動等異動如下。

台北市

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►台北華山1914文創園區

因應利奇馬颱風來襲，8/9(五)行政院人事行政總處公告「台北市停班」，全園區展覽活動及園區服務中心暫停營業一天。

華山學堂的學員們，下列課程如遇北北基（台北市、新北市、基隆市）任一政府公告停課，當天即立即停課。

8/09(五)：輕盈芭蕾、舞動太極

8/10(六)：優雅身段從芭蕾舞入門、舞動生活、當代舞蹈入門

若因颱風天停課，後續因無法順延一週作補課，故會退單堂課程費用給學員。

►台北松山文創園區

松山文創園區公告：因應「強烈颱風－利奇馬」海上陸上颱風警報 ，臺北市政府於08月08日(四) 19:10起宣布停班停課，本園區營運中心自08月08日(四) 22:00起進行園區各出入口封閉管制並派員駐守應變，08月09日(五)全區將閉園乙日，所有活動暫停舉辦敬請見諒。

欲前往誠品松菸店之民眾，僅由菸廠路入口進出，請留心您的腳步，注意自身安全！

►中正紀念堂

一、若當日經台北市政府發布「停止上班上課」，則本處休館一日，不對外開放；所有課程（含文化藝術及文化創意研習班、兒童夏令營等）、展覽、講座及活動皆暫停舉行。原定8月9日（五）進行之創藝學園第三階段遞補報名作業將順延至8月12日（一)辦理。

二、若當日經台北市政府發布「停止上課」，則本處所有課程停課一次。除課程外，其餘展覽及講座活動照常舉辦。

►兩廳院（國家音樂廳、國家戲劇院）

兩廳院相關節目及活動訊息異動如下：

1. 8/9(五) 19:30第一屆台北大師星秀音樂節取消演出，另延至8/12（一）19:30於原場地演出，請持原票券入場，如不克前往之觀眾可持票券於8/23（五）前辦理退票。

2. 8/9(五) 19:30綠光劇團《再會吧北投》PLUS取消演出，另延至8/13（二）19：30於原場地演出，請持原票券入場，如不克前往之觀眾可持票券於8/23（五）前辦理退票。

3. 8/9(五) 19:30歌劇工作坊-童話歌劇：《三隻小豬》與《木偶奇遇記》取消演出，另延至8/11（日）19：30於原場地演出，請持原票券入場，如不克前往之觀眾可持票券於8/23（五）前辦理退票。

4. 8/9 (五) 19:30【向巴赫致敬】鋼琴全本作品系列音樂會取消演出，另延至8/10（六）10：00於原場地演出，如不克前往之觀眾可持票券於8/18（日）前辦理退票。

8/9當天兩廳院公共區域、圖書館與餐飲服務等部分：

●兩廳院公共區域暫停開放。

●表演藝術圖書館暫停服務，如需歸還資料請投圖書館門口左側還書箱。

●兩廳院餐飲及商店部分，全數暫停營業。

●兩廳院停車場照常開放營業。

►國父紀念館：8/9（五）停止對外開放服務，休館一天。

►國立故宮博物院：北部院區8/9（五）全區關閉不對外開放。

►國立台灣博物館

因應利奇馬強颱，南門園區8/10(六) 的田裡有腳印市集暫停。如遇政府宣布停止上課，將照常開館；如宣布停止上班則將配合休館、當日活動全部取消。是否順延舉行，將另行發布公告。

►國立台灣科學教育館

8/9(五)全館暫停開放休館乙日，另本館8/9辦理之「放飛自我 Curie Me Away!」晚間演出取消，並順延至8月12日(一)晚間19:00演出，不克前往觀賞之觀眾，請於08月10日(六)前至accupass退票；於現場購票者請08月15日(四)前持票券及收據（缺一不可）於開館時間至館辦理退票。

其他退票相關問題(上班時間)請洽02-6610-1234分機1613楊小姐、5679陳小姐或email：lalila9@mail.ntsec.gov.tw

►台北當代藝術館

室內展覽開放時間將依據台北市政府公告，若宣布「停止上班」則當日休館，若宣布「停課不停班」則照常開館。

如中央氣象局發布陸上颱風警報，戶外及公共空間展覽，包括公共藝術作品、廣場全展區、廣場電視牆影像展等將進行防颱準備措施，為維護觀眾安全不開放參觀，請另擇期於氣象晴朗穩定時參觀

►台北市立美術館：8/9（五）停止對外開放服務，休館一天。

►空總台灣當代文化實驗場C-LAB：8月9日(五)全區將閉園乙日，所有活動暫停舉辦敬請見諒。

新北市

►國家人權博物館

因利奇馬颱風影響，經過多方考量，原訂於8月10日(六)舉辦之「兒童人權電影院」，《神祕肌膚》及《狗臉的歲月》改期至9月7日(六)同一時間、地點舉辦，造成不便敬請見諒！兩場次均釋出活動名額，歡迎踴躍參加！報名請至https://reurl.cc/vrebe

►雲門劇場（淡水）

1. 8/9雲門劇場工作坊，因颱風影響，人事行政局公告8/9(五)新北市停班停課，當日「美味肢體工作坊」取消。購買套票者可於8/10-11(六-日)演出當天，持工作坊兌換券與《身在福島》演出票券，如以信用卡購票，請攜帶該張信用卡，至雲門劇場前台兌換85折扣票券。

2. 雲門藝廊，暫停展出

3. 朱銘「白彩人間」系列雕塑展，暫停展出

4.大樹書房，暫停開放營業

5.星巴克淡水雲門門市，營業時間依門市公告為主，詳情請洽02-2805-5247。

6.若因颱風影響，原定8/10-11(六-日)14:30 於雲門劇場演出之《身在福島》，將於演出日當天早上9點公告是否照常演出。

►淡水古蹟博物館

因颱風警報淡水漁人碼頭封港關係，滬水一方休館一日。原訂於8月9日至8月11日辦理之「小小古蹟守衛兵－古蹟鐳戰體驗營」第九梯次活動，延至8月10日至8月12日辦理，如有任何相關問題可洽詢：0920-681-104 林小姐、02-26212830分機210 沈小姐。

►鶯歌陶瓷博物館：8月9日休館一天，陶瓷藝術園區與戲水區均暫停開放。

►國立海洋科技博物館

受到利奇馬颱風影響，倘若基隆市政府宣布108年08月09日停班，國立海洋科技博物館當日休館暫不營運。

欲參加國立海洋科技博物館108年8月10日「爬爬造暑期親子活動日」的民眾請注意，倘若基隆市政府宣布108年08月10日停班，則該日活動自動取消不再另行通知，並將順延至08月17日辦理，如未公布停班消息，活動將如期舉行。

其他縣市

►桃園南崁兒童藝術村：8/9（五）園區休館一日。

►桃園「壢小故事森林」：8/9（五）閉館一日。

►國立新竹生活美學館：8/09(五)休館一日，當日銀色藝世代-新竹縣關西鎮石光社區「老歌演唱」場次延期至9/03(三)10:00。

＊未列場館，請洽各場館官網公告為主。

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