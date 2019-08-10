輕鬆涉渡湍急溪流　八輪甲車迫砲型M2樣車外型流線俐落

軍聞社／記者卓以立臺中電

由國防部軍備局生產製造中心第209廠所打造的八輪甲車M2樣車，將在15日登場的臺北國際航太暨國防工業展中展示，大改款的M2樣車，不僅外型更為流線俐落，在戰術測評中也展現優異性能，滿足臺灣特殊地形作戰需求，為我國防自主邁向新里程碑。

軍備局第209廠日前於濁水溪進行「雲豹2代」測試，包括M1、M2輪型迫砲樣車，除已在財團法人車輛研究測試中心，針對各類模擬地形進行測評外；M2樣車更首度進行戶外地形與涉渡的戰術測評，面對湍急溪流與崎嶇礫石等野外環境，行進過程游刃有餘。

在武器系統方面，「雲豹2代」M1及M2樣車，整合81公厘車裝迫砲系統，日前赴大福兵器試驗場進行實彈測評。為提升射擊效能，該車設計水平開艙，可快速完成迫砲射擊準備；另有環周監控螢幕，可輔助閉艙駕駛掌握戰場狀況，並具備熱顯像感測，以提升夜間作戰效能。

在外觀部分，新車一改現役雲豹甲車外觀，採流線化設計，側邊裝甲從原本水平改為傾斜，提升抗彈能力，操控性能也較前一代大幅提升，將原本四輪轉向進化至六輪轉向，讓迴轉半徑由原本11公尺縮小為9公尺；引擎沿用前代，全新設計傳動軸，結構更為精簡，讓動力輸出更有效率。

值得一提的是，面對臺灣複雜地形， 為提升車輛越野性及緩衝效能，該廠與工業技術研究院合作開發「液氣式」懸吊機構，取代原傳統大彈簧避震設計，在戶外測評中，可看出平衡性及穩定度，均大幅提升，展現國造現代化甲車實力。