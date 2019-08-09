雙颱距離拉開不再「相互牽引」！吳聖宇：2因素讓利奇馬避開台灣





▲北部地區開始出現強烈降雨。（圖／記者李毓康攝）



記者黃凱翊／綜合報導

利奇馬颱風目前已經減弱成中度颱風，隨著暴風圈縮小，已解除台中、苗栗、新竹陸警。但今天一整天仍是颱風距離台灣最接近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢。氣象達人吳聖宇對此表示，「利奇馬最後採取了離台灣較遠的路徑通過」。

吳聖宇在臉書上表示，因為利奇馬跟柯羅莎兩颱風之間的距離逐漸拉開，兩颱之間有了相對高壓的出現，導致科羅莎移動速度緩慢，甚至向東南方倒退，引導利奇馬颱風移動的副高壓因此出現變形調整，才會讓利奇馬北偏遠離台灣，而在遠離台灣陸地後，颱風中心過不了石垣島以西，因此與台灣地形的交互作用也因此變得不明顯，花東近岸處的背風低壓發展不起來，導致原本預期颱風因為台灣地形作用，會往西偏折的現象小了很多，這兩個因素導致利奇馬最後選擇「以離台灣較遠的方向通過」，才會讓颱風本身帶來的風雨減輕許多。



▲利奇馬颱風逐漸北偏，基隆秀泰影城出現人潮。（圖／記者徐斌慎攝）

但吳聖宇也強調，預計下午北部仍有較強的西北風到偏西風的強陣風，山區仍有明顯降雨，隨著颱風引進西南氣流，週末期間中南部將可能會出現較大雨勢。



氣象局簡正謝明昌表示，利奇馬颱風在觸陸後強度有稍減弱，進入海溫相對較低的地方後，強度有減弱、暴風圈也有縮小，上午11時30分的預報已經將其減弱成中颱，暴風半徑也從280公里縮小至250公里，因此台中、苗栗、新竹已解除陸警。氣象局預估，若以目前利奇馬的速度以及未來暴風圈持續減弱情況下，最快深夜本島就有機會脫離颱風暴風圈，但馬祖地區仍要持續留意颱風逼近。

