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中和少年提款爆糾紛　助陣少年跑太慢左臂遭砍急送醫

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▲▼中和一處住商混合大樓前傳出有少年遭砍，少年遭砍後逃竄，在地上留下一長段血跡。（圖／記者趙永博攝）

▲中和一處住商混合大樓前傳出有少年遭砍。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市中和區中山路二段322巷一處住辦大樓前，21日清晨1時許傳出有少年遭人持刀砍傷。據悉，被砍的18歲黃姓少年是前來助陣的友人，而發生糾紛的雙方，疑似是為了提領現金而產生誤會，雙方各自找友人前來助陣，相約在中山二路二段322巷的迴轉處，要把誤會解釋清楚，最後卻演變成助陣的友人遭砍的事件。

大樓住戶向記者表示，發生糾紛的這群人，疑似是在做網路直播的，租屋在中和區中山路二段322巷裡面的住商混合大樓內作為據點，而該處也時常見到不少年輕人出入，最近警察也常來租屋處盤查他們。

據了解，發生糾紛的雙方，疑似是為了委託提款的問題引發誤會，21日凌晨雙方各自找友人，到中山路二段上的大樓前，要將誤會解釋清楚。但雙方帶來的友人在解釋過程中，疑似起了口角，其中一人就抽出預藏的西瓜刀向對方追砍，而遭砍黃姓少年見到對方抽刀，疑似來不及反應而跑太慢，才被對方砍傷。

黃姓少年遭砍後，左臂留下20公分刀傷，傷口深可見骨，逃向322巷內的一處工地躲藏，其餘助陣的友人就一哄而散。警方獲報後很快就趕抵現場，除了派請救護人員，先將受傷的黃姓少年送往雙和醫院救治，並將現場3人，帶回轄內派出所訊問。

警方表示，目前已經通知砍人者到案說明，由於發生衝突的雙方都是認識的友人，目前暫不提告，訊後將依社維法將涉案的少年送辦。

▲▼中和一處住商混合大樓前傳出有少年遭砍，少年遭砍後逃竄，在地上留下一長段血跡。（圖／記者趙永博攝）

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