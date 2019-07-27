48歲男欣賞6旬美魔女「好身材」　廁所裝針孔…遠端狂窺LIVE秀

▲1名男子因欣賞共租的婦人，竟在廁所偷裝針孔趁婦人洗澡時開直播觀看。（示意圖／翻攝自網路，非當事人）

記者邱中岳／台北報導

北市1名48歲的男子與另名身材姣好的62歲美魔女分租雅房在某公寓頂樓，男子欣賞婦人已久，竟在共用的廁所偷裝針孔攝影機，每次女子進去洗澡，男子就透過遠端APP在房間觀看，事後遭婦人發現報警。

警方調查，遭偷拍的62歲吳姓美魔女承租雅房於北市某公寓頂樓，而與涉嫌偷拍的48歲張男共用一個廁所，但19日晚上9時許，吳女在洗澡時發現衛生紙盒底有異物，打開赫然發現是針孔攝影機，嚇得婦人緊急報警。

警方事後從鏡頭內發現一段測試影片，吳女一看偷拍狼竟然就是隔壁鄰居，警方也隨即敲門將男子帶回派出所偵訊，張男聲稱因吳女保養得意，面容姣好、身材火辣，所以才會在廁所裝針孔偷窺。

張男向警方供稱，半年前搬進與吳女當鄰居，認為對方雖有年紀，但身材保持相當好，一時忍不住就買來攝影機，每次聽見吳女返家，就會先跑到廁所偷裝攝影機。

待吳女進入洗澡時就馬上透過遠端APP開直播窺看，警方訊後依妨害秘密罪嫌將張送辦。

張男擔心攝影機沒電看不過癮，竟然還加裝「行動電源」續電，讓吳女直呼「太可惡了」。警方也呼籲民眾，承租雅房與他人共用廁所時，應隨時注意是否有遭裝設針孔偷拍，以免遭人偷拍窺看影響自身。

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