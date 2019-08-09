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社會 社會焦點 保障人權

離婚多年沒看過小孩…到法院淪被告才知兒砍人　媽無奈：能不能賠少一點

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▲▼新店被砍的曾姓少年。（圖／翻攝自網路）

▲曾姓少年被林男誤認為仇家當街追砍，右手臂被砍到僅剩皮肉相連的他，滿臉鮮血向店家求救。（圖／翻攝自網路）

記者羅志華／台北報導

一名林姓男子2016年11月間，率10多名同夥到新店尋仇，竟錯認無辜路人為仇家，當街持刀追砍；傷勢最重的曾姓少年，右手臂被砍到見骨。8日北院審理民事賠償部分，未成年兇嫌父母皆列被告出席；庭中卻有2位母親感到有些無奈，原來她們離婚多年，與小孩早已形同陌路，如今卻因兒子參與砍人淪為被告。庭後她們無奈地跟對方律師討論，「是不是可以少賠一點…」。

林男不滿另名曾男與弟弟女友搞曖昧，雙方在臉書互嗆後，相約2016年11月16日晚間到新店談判；不料林男一行16人到場後，竟錯認無辜路人為仇家，當街持刀追砍，造成3位民眾輕重傷，其中傷勢最重的曾姓少年，右手臂被砍到僅剩皮肉相連，當時他滿臉鮮血、扶著斷臂向店家求救的驚險畫面，讓人看了冷汗直流。

受害人曾少陸續與對方和解，本月8日北院再針對其餘未和解的部分開庭審理；當時參與砍人的2名少年開庭前還能輕鬆閒聊，庭中卻有些不知所措，當法官問到他們和解進度時，2人還搞不清楚狀況，反倒出席的父母們比當事人還緊張，除了替孩子們求情外，也要求曾少提出最新檢查報告，以確定索賠是否合理。

不過卻有2名母親感到有些無奈，其中1位當庭表示，「我離婚多年，很久沒看到孩子了，最近收到一堆法院文件，讓我婆婆（再婚）覺得很奇怪」，另一位母親狀況也差不多，「孩子已經很久沒見了，要不是這次來法院，我還不知道兒子被關在監獄裡…」。原來這2位媽媽離婚時都爭取了共同監護，因兒子犯案時尚未成年，才會淪為被告。

開庭結束後，2位媽媽著急地向對方律師討論，「是不是可以賠少一點」、「我們這樣怎麼辦？會不會影響工作？」；律師雖同情她們的遭遇，但也只能將她們的狀況轉告當事人，看他願不願意協調。同病相憐的2位媽媽抱怨道，「離婚後兒子生父一直阻擋我們看孩子，現在出了事又不出面處理，反倒是好幾年沒見孩子的媽媽來出庭」、「離婚時爭取共同監護，就是不想放棄孩子，想不到換來的是這些（被告）」。

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關鍵字：新店,砍人,臉書,離婚

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