故友臉書求助…她衝銀行想救急！警手機搜尋「關鍵字」保住21萬

▲臉書佯故友借錢，婦人想匯7千美元到海外帳戶救急遭攔阻。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名49歲羅姓婦人日前到南港區中國信託商業銀行想匯款7000美元（約新台幣21.9萬）到海外帳戶，稱是移居海外且久未連絡的友人日前在臉書主動加好友，失聯已久的2人在網路上相談甚歡，但好友卻告知最近因遭遇變故，急需資金周轉，羅婦念及往日情誼，立刻到銀行匯款救急。機警的行員察覺羅婦可能遭詐，立刻通報員警成功攔阻。

▲行員與警員不斷勸說這是臉書詐騙，婦人才驚醒。（圖／記者孫于珊翻攝）

南港派出所警員管大富及林佳瑩獲報後趕到銀行，見羅婦對於行員的勸說仍半信半疑，趕緊拿出手機搜尋「失聯同學突然加臉書好友借錢」、「假美軍戰地軍官戀愛詐騙」等透過臉書詐騙的新聞報導，告知類似案例都是歹徒透過臉書與被害人裝熟並取得信任後，再佯稱因故急需用錢，誘騙被害人將金錢匯至海外帳戶！員警更提醒羅婦是否有透過電話或其他管道與好友本人取得聯繫，或向共同朋友查證該名友人是否真的移居海外？婦人瞬間才驚醒自己險被騙了！

▲南港派出所警員管大富及林佳瑩。（圖／記者孫于珊翻攝）

南港分局長吳慶鴻也親赴中國信託營業部分行致贈感謝狀及紀念品，感謝行員熱心機警保住民眾血汗錢，並呼籲民眾若遇網友借錢或投資，務必要提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免「賠了錢又傷感情」，有疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

▼南港分局長吳慶鴻親赴中國信託營業部分行致贈感謝狀及紀念品。（圖／記者孫于珊翻攝）

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