Instagram準備改名了！臉書在旗下產品多加「兩個字」宣示主權

▲Instagram即將改名了。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／綜合外電報導

Instagram於2012年被美國社群網路服務「臉書」（Facebook）收購，雖然功能大同小異，但社群政策從此跟臉書同步。最新消息指出，臉書為了要宣示主權，確定將把Instagram更名，就連2014年收購的通訊服務WhatsApp也將受到影響，以讓網友曉得臉書的重要性。

根據「The Information」報導，臉書發言人證實，為了要讓外界大眾更清楚臉書的產品與服務，因此決定把Instagram和WhatsApp的名稱加上母公司Facebook的後綴，變成「Instagram from Facebook」、「WhatsApp from Facebook」。

臉書在這兩個產品名稱加上「from Facebook」，無疑是讓外界清楚知道Instagram和WhatsApp都是臉書的服務品牌，增加大眾對於臉書產品的認識。至於Instagram和WhatsApp兩者與臉書之間的連結是否將有新的藍圖， 臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）僅稱社群媒體是宏大的願景，但沒透露細節。

不過，這樣的作法也會讓人回想臉書之前處理「個人隱私」的惡行，包括臉書此舉是否進而影響Instagram和WhatsApp的用戶權益，又或者是當臉書「當機」時，Instagram和WhatsApp是否也連帶受影響而無法運作。

科技巨擎為了壟斷品牌服務，對旗下產品更名是常見的事，尤其Instagram與WhatsApp的創辦人已先後離開臉書公司，那麼臉書在產品名稱上增加Facebook相關字樣也可想而知。據了解，新的名稱將先在App Store和Google Play下載頁面出現，至於App內容字樣則暫時不會改變。