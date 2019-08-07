屏檢察長屏東火車站化身臉書直播主　宣導反賄選很吸睛

▲屏東地檢署葉淑文檢察長7日下午在屏東火車站化身臉書直播主，宣導反賄選。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署葉淑文檢察長7日下午在屏東火車站化身成為時下最流行的直播主，利用直播與線上民眾進行即時互動，並透過遊戲方式進 行PK戰，以宣導2020年總統副總統及立委選舉反賄選的生活法律常識，寓教於樂，吸引民眾目光。

▲▼反賄選宣導。

屏東地檢署配合法務部「雲端反賄數位平台」宣導策略的新創舉，期望在傳統的反賄選宣導之外，用雲端數位科技提供民眾另外一個選擇，只要手機點選直播，就可以立即瞭解本署在選舉期間有關檢舉賄選的相關資訊，讓反賄選觀念深入民眾生活中。

屏檢除在臉書上進行直播，建立臉書粉絲團專頁外，也成立LINE官方帳號，定時推播與反賄選相關的訊息。而屏東地檢「I幸福‧愛屏東-屏東地檢署」的臉書粉絲團上目前已有兩千多位民眾加入，粉絲團上不定期舉辦相關宣導活動鼓勵民眾參加，增加民眾反賄意識。

葉檢察長表示，暑假期間，青年學子在校外活動增加，接觸面擴大，趁此時機宣導「不買票、不賣票」的觀念，讓民眾更瞭解反賄選的重要性；並利用現場曲棍球遊戲PK活動，間接教育年輕學子培養運動習慣與運動精神，讓學生們各個陽光、充滿正能量，遠離陰暗、毒品與犯罪。

由於逢民眾返鄉過七夕情人節、下班的尖峰時段，葉檢察長快閃直播吸引眾多車站往來民眾駐足圍觀，達到反賄選效果。提醒民眾發現賄選，可撥打賄選檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，即有專人處理，檢舉賄選可以拿獎金，全程保密，身分絕不會曝光。