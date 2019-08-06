香港珍煮丹8/5休店被讚爆！　網友力挺「朝聖」：買去一芳門口打卡

▲香港珍煮丹公告8/5休店一天後，立刻引起網友讚賞。（圖／翻攝珍煮丹臉書官網）

洪珮瑄／綜合報導

香港市民昨（5）日發起「三罷」及不合作運動，而「一芳台灣水果茶」卻在微博PO文指出，「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，立刻引起一陣論戰。不過，同樣也是台灣手搖品牌的「珍煮丹」昨日在香港分店的臉書公告，「8/5休店一天」，引起極大反差。

香港《逃犯條例》爭議時續延燒，近3天內就多達6個遊行活動，昨（5）日更發起「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」，為了響應香港市民爭取民主的團結意念，臉書「珍煮丹黑糖飲品專賣 - 香港」昨日特別PO出圖文公告，「8/5所有香港分店休店一天」。

▲珍煮丹香港店在臉書PO文。（圖／翻攝臉書「珍煮丹黑糖飲品專賣-香港」）

貼文一發出，網友紛紛在底下留言，「馬上買一杯珍煮丹在一芳門口打卡」、「在一芳的門口喝光」、「去香港喝爆！」、「冒著糖尿病體脂肪的風險，今年第一杯就送給你了」、「不愧是我心中最好喝的黑糖珍奶」、「下班馬上去排隊買一杯」、「買起來」、「乳糖不耐也喝爆！」。

網友對珍煮丹的評價與一芳的形成大反差。台灣一芳水果茶5日在官方微博上發文「支持一國兩制」，引起兩岸網友討論；事後，不僅一芳創辦人柯梓凱的臉書被網友灌爆，連姊妹店「喬治派克」也遭殃；對此，多間台灣加盟店趕緊跳出來滅火，反對總部聲明。

一芳總公司也在今（6）日下午發表3點聲明表示，「 一芳堅持用台灣在地的水果，做最好的水果茶，為廣大消費者提供最佳產品和極致體驗 」 、「總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣」、「對於該此偶發事件，一芳水果茶總部深感抱歉」。

▲▼一芳台北內湖店立刻切割微博所發出的聲明。（圖／記者彭懷玉攝）