福建開電力聯網會議　金馬意願強：增加供電穩定、助力發展

▲福建、金門、馬祖的代表在廈門舉行電力聯網研討會。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／福建報導

兩岸電力聯網研討會7日在廈門召開，福建、金門、馬祖都派代表出席會議。大陸國家電網公司王麗雅指出，計劃從廈門翔安與金門聯網，從福州連江與馬祖聯網。金門及馬祖的代表則表示，金門、馬祖電力供應並不穩定，偶有斷電情況發生，若能與大陸電力聯網，將有助地方發展，也能解決漸增的電力需求。

王雅麗為大陸國家電網公司發展部規劃二處副處長，她在會議上表示，綜合考慮各種因素，計劃以柔性直流輸電技術，通過海底電纜，從廈門翔安與金門聯網，從福州連江與馬祖聯網，「國家電網已經掌握柔性直流輸電技術並投入商業化發展應用，福建與金門、馬祖聯網工程在技術上完全具備可行性。」

金門副縣長黃怡凱也率金門建設處、環保局、公務處，以及觀光處參與了會議，他指出，金門用電需求愈來愈大，如有大電網支撐，能讓地區居民無虞地用電環境，為推動電網互聯，縣府也啟動電網互聯計畫。

金門建設處也指出，金門供電是採火力發電系統，為獨立電網，整體裝置容量小，有不穩定性高、油耗、成本高等情形，一旦運轉中突然中斷運轉時，可能導致全部機組跳脫，且造成空氣污染等問題。若能互聯大電網，將使金門脫離孤立供電系統狀況，降低碳排放量，提供可靠且充足電力，以因應再生能源間歇性發電造成電力系統的電壓或頻率不穩定情況，有效提高金門地區供電品質與可靠性。

代表馬祖與會的連江縣政府參議劉潤南則指出，馬祖是「孤島電網」，偶有斷電情況發生，電力供應並不穩定，若能電力聯網，將有助提升供電穩定度，也對觀光發展增加條件，更對將來永續發展，及綠能環保提供保障。

▼大陸國家電網公司。（圖／記者蔡紹堅攝）