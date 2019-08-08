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半島酒店奶黃月餅再漲飆破1500元　單顆190元創新高

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▲半島酒店奶黃月餅。（圖／新光三越提供）

▲半島酒店奶黃月餅，今年單盒再漲270元。（圖／新光三越提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中秋節吃港式月餅每年越來越貴，今年半島酒店知名的奶黃月餅禮盒售價，便再比去年還要貴上270元，一顆單價達到190元，創下史上新高，而香港四喜的奶黃月餅禮盒比起去年，也漲價了40元，通路業者表示，港式月餅的平均漲幅約在4%之間，主要是因應原物料的調整，香港半島酒店在香港當地的售價，比台灣還要貴。

台灣民眾中秋月餅，越來越喜好香港奶黃口味，廣式月餅在中秋禮品市場，是最受歡迎的一個選項，去年銷量破千盒的香港半島酒店「迷你奶黃月餅」，今年再度喊漲，從去年的1,250元調漲至1,520元，漲幅約21.6%；香港四喜麵包西餅的奶黃月餅禮盒，也從去年的950元調漲至990元，漲幅約4%。

但值得一提的是，台灣也有推出不少奶黃月餅口味，今年售價未調整，仍維持與去年大致相同，像晶華酒店花月奶黃酥禮盒，仍維持與去年相同價格780元；寒舍艾美席月珍藏月餅禮盒，則調整內容物，推出新售價1,090元，還比去年少200元。

新光三越表示，半島酒店月餅售價調漲是因應當地的價格調整，其款式在香港當地售價為388元港幣，折合台幣約1,550元，台灣的1,520元售價其實跟香港是差不多的，即起至8月底正式開放月餅禮盒預購，現下單購買還可享卡利HIGH檔期的6％至8％回饋。

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關鍵字：半島酒店,奶黃,月餅,漲價

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