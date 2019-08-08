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政院拍板：電動機車2年補助31億、輔導機車行轉型

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▲政院拍板電動機車2年補助31億。（圖／記者張慶輝攝）

▲政院拍板電動機車2年補助31億。（圖／記者張慶輝攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院8日拍板經濟部「機車產業升級轉型輔導方案」，今年及明年預計補助電動機車經費近31億元，另外，經濟部規劃108年到111年將輔導1萬家機車行升級轉型，協助機車行業者提升經營軟硬體、多元化服務，並建立電動機車的維修能量。

行政院長蘇貞昌表示，台灣一向有「機車王國」之名，機車產業是我國重要民生工業，對於許多台灣人來說，機車不只是非常重要的生活代步工具，更是有情感上的特殊意義。在時代浪潮與環保要求下，機車與智慧科技整合，並朝電動化發展，已成時勢所趨，因而也對傳統機車業者及全國2萬8千多家的機車行帶來衝擊，政府必須加以因應。

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蘇貞昌感謝經濟部、環保署、勞動部協力規劃，持續與相關業者及公協會共同研商，並提出「機車產業升級轉型輔導方案」，在兼顧燃油機車與電動機車併行發展原則下，除了鼓勵機車製造商研發優質低污染的燃油機車及電動機車外，同時也協助傳統機車行轉型升級。

蘇貞昌指出，在「電動機車補助」部分，考量政策穩定性，引導車廠持續投入資源開發電動機車，明年換購電動車仍給予7千元的補助，如果是使用國產電池的車款，再加碼補助3千元，以引導關鍵組件國產化。

蘇貞昌說明，「燃油機車補助」部分，考量明年出產的七期燃油車在降低空污的效果上也有相當效果，因此政府自明年起，也會給予重型車5千元、輕型車3千元的補助，以加速老舊機車汰換；「機車行升級轉型」方面，政府一方面施予基礎訓練，教其維修電動車的技能新知，並要求電動車車廠釋出維修與銷售機會；二方面也提供有助其營運升級之專案貸款。

蘇貞昌說，要請相關部會對此一方案的目標族群加強宣導，也歡迎機車行業者把握此一難得的機會多來報名，基礎訓練自9月1日起就要開班，政府不僅送你訓練，還一次送你3個部會首長(經濟部、環保署、勞動部)共同署名的結訓證書，可以把它掛在店門口當作是經過中央技能認證過的活招牌，還可以在受訓同時，獲得專案貸款相關資訊，解決資金需求的問題。

蘇貞昌向國人解釋，只要是有心響應政府減少空污政策，汰舊換新共同降低移動污染源排放者，不論是換購電動機車或七期燃油機車，政府都會給予補助，還有減徵貨物稅4千元的優惠，希望國人多加利用。

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