10萬以上訂閱網紅限定　YouTube快閃攝影棚三度登台

▲YouTuber「志祺七七 X 圖文不符」團隊使用綜藝節目場景攝影棚。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

YouTube 今（8）日宣布，快閃攝影棚 (Pop-Up Space) 第三度來台，現場設有以「懷舊東方爵士酒吧」與「綜藝節目場景」為主題的兩個攝影棚，限定10萬以上訂閱人次的台灣創作者提案，預計可協助超過450位創作者、150位媒體業者及數位內容發行商。

▲YouTube大中華區策略合作夥伴資深協理陳容歆。（圖／YouTube提供）

YouTube大中華區策略合作夥伴資深協理陳容歆表示，YouTube快閃攝影棚繼2016年、2017年之後，今年第三度來台，隨著YouTube在台灣蓬勃發展，截至今年8月，台灣所有突破百萬訂閱的頻道數量超過50個，達到10萬訂閱的頻道數量也超過930個，頻道的類型和內容更是走向多元。

▲YouTube舉辦工作坊課程。（圖／YouTube提供）

陳容歆表示，目前在全球各地僅10個城市有常設YouTube製片廠(YouTube Space)，包括洛杉磯、多倫多、紐約、里約、倫敦、巴黎、柏林、杜拜、孟買、東京，至於YouTube快閃攝影棚則是不定期在全球多個城市舉辦，期望讓更多創作者能藉由YouTube提供的豐富資源拍出更精彩的作品。

▲YouTube舉辦工作坊課程。（圖／YouTube提供）

陳容歆指出，這次YouTube快閃攝影棚開放更多的拍攝場次，鼓勵台灣創作者以「知識內容」、「社會議題」與「跨界合作」為主題，爭取攝影棚使用機會，並由木曜4超玩、志祺七七 X 圖文不符、含羞草、閱部客、Asia Beatbox、SLSMusic、Ting's Bistro美食自學廚房等人氣創作者入選。

▲YouTuber「Ting's Bistro美食自學廚房」和「Stupid Bar」使用懷舊東方爵士酒吧攝影棚。（圖／記者姚惠茹攝）

據悉，今年的YouTube快閃攝影棚台北場地點位在華視攝影棚大樓，現場設有以「懷舊東方爵士酒吧」與「綜藝節目場景」為主題的兩個攝影棚，配備支援4K錄影的高規格攝影機和專業錄音器材，並設有工作坊空間、沙發區與遊戲區。

▲YouTube舉辦工作坊課程。（圖／記者姚惠茹攝）

此外，YouTube快閃攝影棚今年擴大規模，要讓創作者、內容夥伴和新聞業者，都能透過這次的拍攝機會、工作坊課程、以及合作交流的機會，並提供4大類活動，包括創作者製片實務、創作者工作坊、創作者日、創作者派對，精進創作者相關技能，藉此創造出更多元精彩的影音內容。