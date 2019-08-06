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網紅阿翰拍片惡搞「莒光園地」國防部喊告　疾管署出面道歉

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圖、文／鏡週刊

某自稱最大第三勢力立委參選人 7 月底轉貼網紅阿翰宣導愛滋篩檢的影片，批：「同運入侵中小學」、「連國軍也染指」，被網友指正這並非真正的莒光園地後，硬拗：「模仿誤導更可惡。」隔週阿翰的影片引發國防部關注，發出新聞稿嚴正譴責，要求道歉並下架影片，否則不排除提告。影片立即被下架，也有人出面道歉。

但那人不是網紅阿翰，而是疾管署副署長。

YouTuber 「阿翰 Po 影片」今年 7 月出道滿 2 年，大成本製作 2 周年特別影片，扮成日本女團 HAN 48，和韓國男團防彈咖啡少年團，將經典閩南語歌曲改編，進行「日韓大對決」。剛熱鬧慶祝完 2 周年，阿翰卻在今日（6）意外收到國防部大禮：「道歉、下架，否則提告」。

請繼續往下閱讀...

引來國防部不滿的是阿翰創作的單元劇「莒光園地」，國防部認為該系列影片以軍中生活為題材，內容不僅戲謔，且有汙衊軍人形象之虞，要求當事人公開澄清、道歉並將影片下架，否則將循法律途徑提出告訴。

然而據了解，踩線的影片應是阿翰與衛生福利部疾病管制署合作拍攝，目的是藉助網紅的力量，向年輕族群推廣「在家愛滋自我篩檢計畫」。

莒光影片宣傳愛滋篩檢惹國防部告阿翰　疾管署道歉

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疾管署副署長莊人祥在今日（6）的例行疫情報告結束後接受媒體採訪，表示已經致電向國防部發言人道歉，也已聯絡網紅阿翰下架影片，與阿翰沒有其他合作案。當初審影片只確認愛滋篩檢概念是否正確，不干涉其表現形式，未來在製作相關文宣時會審慎評估。

未來不知道還看不看得到可柔？（翻攝阿翰 Po 影片 Instagram）

阿翰下午 6 點左右在 Instagram Story 放上穿軍帽、軍綠 T 恤的可柔照片，只簡單寫了「可柔 ed」，哀悼被下架的影片。


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關鍵字：鏡週刊,阿翰,莒光園地,國防部,疾管署,網紅

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