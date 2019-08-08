利奇馬西側眼牆有密集閃電！深夜路徑「向西北西偏折」成風雨關鍵

▲利奇馬颱風。（圖／翻攝自RAMMB）

記者蔡玟君／綜合報導

強颱利奇馬步步進逼，中央氣象局已在今（8日）早上發布陸上警報。臉書專頁「天氣風險 WeatherRisk」指出，在過去1至2小時，在颱風的西側眼牆監測到大量且密集的閃電發生，表示颱風強度還可能有成長的空間，同時提醒北部與宜蘭地區民眾，越晚風雨越強，因此下班早點回家。

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▲利奇馬颱風眼明確。（圖／NAVY／NRL）

天氣風險 WeatherRisk表示，颱風在今晚通過石垣島至宮古島間後，受到台灣地形影響，可能會出現一段向西北西偏折的路徑。向西偏折的程度、偏折多久，對台灣的風雨影響程度就有很大差異，要密切留意。

而目前強烈颱風利奇馬的環流已經進入雷達監看的範圍，隨著外圍環流逐漸接近，北部、中部、宜蘭的風雨已經明顯增強，帶著閃電訊號的外圍環流一條一條的掃進陸地；由於越晚風與越強，天氣風險 WeatherRisk提醒北部與宜蘭地區民眾下班早點回家；而嘉義、台南一帶目前有午後大雷雨發展，傍晚後會漸漸消散。

根據中央氣象局指出，8日8時的中心位置在北緯 22.7 度，東經 125.9 度，以每小時15公里速度，向北北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑 80 公里。氣象局已針對台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮等5縣市發布陸上颱風警報，最新消息也將繼續鎖定氣象局公告。