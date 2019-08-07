影／陸軍203旅驚傳士兵自戕　連開3槍經搶救無效死亡

記者林銘翰／台北報導

陸軍第八軍團步兵203旅驚傳一名士兵持槍對自己連開3槍，經CPR搶救無效後確認死亡。對此，八軍團表示案發後已立即封鎖現場，並通知地區憲警單位到場處理，將協助家屬辦理治喪等事宜。

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



據指出，該名士兵約在7日凌晨2時許，執行大門站哨勤務時，突然對自己連開3槍，倒臥崗哨亭內，營區救護小組立即封鎖現場後前往檢傷，但發現該士兵已失去生命跡象，經實施CPR搶救仍舊無效。

八軍團表示，一名步兵203旅所屬士兵於7日上午在營內自我傷害已遂，案發後單位已立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。

八軍團表示，後續將全力配合檢警調查以釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜。此外，也將持續加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

據了解，該名士兵7日凌晨於營區大門執行夜哨時，手持T91步槍疑似有自戕行為，一旁的衛哨原本欲上前制止，但為時已晚，經搶救後無效確定死亡。而該名士兵平時於部隊中並無異狀，為何會做出此舉仍有待調查。



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