臉書團購天后騙435人詐2.5億元　二審判刑14年

▲在臉書成立團購社團詐騙435人的蒲姓女子，二審判刑14年。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

在臉書（FACEBOOK）上成立社團，團購名車、禮券、3C產品的女子蒲念慈，以低於市價3到5成的價格，吸引民眾參與團購，但最後卻搞失蹤，詐騙金錢。檢方初步認定她詐騙435人、不法所得2億5000餘萬元，提起公訴。一審將她判刑14年，案經上訴，高等法院二審25日駁回上訴，仍將她判刑14年，可上訴。

檢方調查，蒲女於2014年成立「1/2 念慈名牌精品團」、「念慈的萬花筒」「WHY and 1/2 熊媽咪買翻天」、「PU 咬手帕內線交易區」等臉書團購社團，一開始賣的是糖果、兒童用品等低價小物，網友下單均能依約出貨，營業額蒸蒸日上。但蒲女從2016年起，推出高價位團購，包括3C產品及汽車，一輛市價超過百萬元的TOYOTA RAV4，在她的團購社團中只賣45萬元，有網友下單後確實領到新車，讓其他人也想搶便宜，紛紛下單、支付訂金。

蒲女急速吸金，但實在無法出貨，於是開始用各種藉口搪塞，甚至說供應商來不及出貨，對買家謊稱匯款後要等1年才出貨，被害人發覺有異，報警處理，全案才因此爆發。蒲女被捕後，被害人陸續出現，檢方對她詐騙的435人、不法所得2億5000萬餘元的部分，提起第一波公訴。

一審法院審理後，認定她成立「加重詐欺罪」，考量她明知商品銷售若以高買低賣，終有供貨不足、無從退款等問題，但她卻為了吸取大量資金，讓被害人產生財務損失，本案不法所得高達2億5000餘萬元，因此重判有期徒刑14年。

案件上訴二審，高等法院審理時，蒲女坦承犯行，但她認為原審判刑太重，再加上她名下房屋及車輛均已遭拍賣，沒錢與被害人和解，請求法官輕判。全案於25日宣判，高院仍認定她有罪，考量原審量刑妥適，因此駁回上訴，仍將她判刑14年。可上訴。