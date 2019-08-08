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社會 社會焦點 保障人權

認識第一天約會遭性侵…少女忍半年一睡就嚇哭　父拒和解

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記者黃翊婷／綜合報導

台中董姓男子透過交友軟體「探探」認識未滿18歲的少女小荷（化名），當天相約第一次見面就把人載回家性侵。小荷的父親表示，女兒直到現在晚上睡覺還會嚇到醒來哭泣，因此決定拒絕和解；最後台中地院合議庭依強制性交罪判處董男3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼房間,房屋,出租,租屋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小荷一開始只是和董男在房間裡滑手機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

判決書中提到，董男2018年10月間透過「探探」結識小荷，由於當時才下午3點多，兩人聊一聊隨即決定見面，他騎機車將女方載回住處，先是在二樓的房間各自玩手機，接著他以借用手機為由突然靠近，隔著衣物撫摸胸部被推開仍不罷手，最後強行將人壓在床上性侵得逞。

小荷接受偵查時表示，當時有用手把董男推開，也有說「不要摸」，但對方根本不聽，還把她整個人壓倒在床上，「他的身體壓在我身上，我就用兩手把他推起來，他又繼續用兩手把我壓著」、「我的腳一直掙脫，他就用兩腳壓住我，不讓我反抗」。

▲▼示意圖,性侵,暴力,挫折,恐懼,濫用,女孩,手,社會,焦慮,恐怖,恐懼,憤怒,寂寞,孤獨（圖／123RF）

▲小荷遭性侵後，至今晚上睡覺仍會驚醒、哭泣。（示意圖／123RF，與本案無關）

而董男落網後除了坦承犯行，他也向警方供稱，在發生性行為之前，只知道女方是高中生，但是並不清楚確切的年紀。小荷的父親則表示，「我們不願意與他談和解，女兒目前晚上睡覺的時候還會嚇醒、會哭。」

台中地院合議庭認為，從女方的父親說法看來，可見小荷至今仍受到性侵後創傷症候群所苦；雖然董男事後懊悔不已，也沒有前科，但他為了滿足一己私慾對未成年人伸出狼爪，考量到他的家中經濟清寒，智識程度也只有專科畢業，最後依強制性交罪判處3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

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