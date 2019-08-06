房東批：乞丐趕廟公！松聯幫大哥也助陣　攤商硬起來互嗆

記者孫于珊／台北報導

台北市民生社區附近的草埔傳統市場，6日上午竟有松聯幫大哥「萬年」在攤販前「喬」事情，原來是一名賣菜的林姓伯伯與王姓女房東有租約糾紛，房東指控林伯伯沒經過屋主同意就擺攤，還請不走，根本是「乞丐趕廟公」；而林伯伯則認為攤販位在「政府的道路用地」，沒有霸佔意思。

▲松聯幫大哥「萬年」現身草埔市場「喬」租約糾紛。（圖／記者孫于珊翻攝）

51歲綽號「萬年」的松聯幫大哥，本名萬年祥，兒子萬少丞則是曾涉及夜店殺警案的主嫌，遭判刑8年8個月；今年5月父子倆才因恐嚇攤商，多次強收保護費及聚眾鬥毆等，被依法送辦。如今萬年出現在草埔市場，房東稱由於萬年是她的姪子，聽說親戚間有麻煩，才熱心跑來協調。

▲林姓攤商。（圖／記者孫于珊翻攝）

據了解，有小兒麻痺的林伯伯在新東街65巷口擺攤已10多年，他表示日前遭房東強行要回攤位，但他認為房東並沒有產權，無理由叫他撤攤歸還。然而房東則持建物權狀反駁說，先前已與林伯伯商量N遍，但未果，強調「要租地做生意可以，但要經過屋主同意！不是拿攤販證明就到處可以擺攤」，認為林伯伯的行為是「占地為王、乞丐趕廟公」。

警方也獲報趕抵現場，但由於雙方為民事糾紛，警方到場後也沒辦法處理，加上萬年祥並沒有大聲恐嚇或動手傷人等情事，因此警方不便介入，只能加以勸導。

▼王姓房東。（圖／記者孫于珊翻攝）

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