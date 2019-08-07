反詐反毒「不瘋狂」！網紅團體KUSO劇力挺　辣妹熱舞+役男反串超吸睛

記者孫于珊／台北報導

警政署與役政署7日下午在私立育達高職舉辦「108年青春專案宣導活動」，由內政部長徐國勇親臨主持。為了讓防詐、反毒深植人心，特別邀請知名網紅團體「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」製拍宣導片，並出席與民眾互動；役政署「替代役公益大使團」及育達學生組成Sweetie女團，也受邀表演，連藝人Kid也成為特別嘉賓現身出場！

▲「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」成員與育達學生組成Sweetie女舞團合照。（圖／記者孫于珊攝）

擁200萬粉絲的「在不瘋狂就等死」及「含羞草日記」公益演出「援交詐騙」及「反毒」影片，皆以KUSO方式讓大家輕鬆了解援交還沒看到人就要先付錢，甚至要求以遊戲點數支付，都是假的！而心新興毒品千變萬化的偽裝及彩色糖衣都暗藏陷阱，要提高戒心！影片中還拿「阿翔與謝欣」來作梗，瞬間抓住在場所有人目光與笑聲。

▲「在不瘋狂就等死」成員以親身實例，呼籲大家勇敢拒毒。（圖／記者孫于珊攝）

「在不瘋狂就等死」成員巴巴烙，在台上分享他朋友吸大麻之後變ㄎ一ㄤ的經歷，強調真的別碰毒，否則夢想也會跟著沒了！另一名成員本燙，也透露「援交詐騙」的影片是他剛滿18歲時的親身遭遇，呼籲大家千萬要勇敢求救，因為詐騙人不敢真的對你怎樣。

曾獲得金鐘主持人獎的Kid，也以「反毒大使」的身分到場宣導，並且與主持人一起介紹「替代役公益大使團」出場，以活潑生動的百老匯方式帶來精采演出「役氣飛揚」！其中一名役男更是反串女角，盡情地扭腰擺臀，令全場驚呼！氣氛達到最高點！透過表演，希望青年朋友勇敢拒毒，遠離毒品。

▲KID以「反毒大使」身分到場宣導。（圖／記者孫于珊攝）

活動現場除了有精采演出，還展示警用設備及實作互動，包括毒品仿真模型、氣味體驗裝置、警察除暴特勤應勤裝備、警用防爆設備、體驗指紋鑑識拼圖捺印及役政署互動小遊戲文宣品發送，內容豐富精彩！

徐國勇也再再強調，青春不留白，但千萬別「染黃、染黑、染毒」！若真遇到，求救也不可恥，求救是勇敢的行為！希望青少年們一同勇敢拒毒，因為反毒人人有責！

▼內政部長徐國勇強調「求救也不可恥」！（圖／記者孫于珊攝）

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