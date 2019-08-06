父親節禮物！徐國勇贈加菜金慰勞「警爸」　也幫蔡英文轉達好消息

▲內政部長徐國勇贈加菜金慰勞警察同仁，信義分局長張素菱代表接受。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

父親節前夕，內政部長徐國勇為了感謝警察同仁的辛勞，6日中午特地前往台北市信義警分局參加「父親節慶祝活動」，除了親手致贈卡片及加菜金，也轉達總統蔡英文的指示，將規劃興建社會住宅，解決雙北及桃園等地基層警員的居住問題。

活動中，邀請到各種「警爸」，包含新手爸爸、資深老爸以及多產爸比等，共同歡度父親節。徐國勇為體恤這些「警爸」平時對治安、交通的辛勤付出，及肩負養育家庭、兒女的重責大任，親自致贈父親節卡片及加菜金，予以感謝！

▲徐國勇親手贈父親節卡片，以感謝「警爸」們的辛勤付出！（圖／記者孫于珊翻攝）

徐國勇還表示，據中正大學犯罪研究所最新調查，治安滿意度再創新高，均達8成以上，肯定及嘉勉同仁辛勞；另提醒自今年5月1日起實施警察人員醫療照護措施，補助部分負擔及掛號費等醫療優惠方案，期使警察同仁對治安、交通的維護之餘，能對家庭的照顧無後顧之憂。

同時也轉達總統蔡英文特別指示，為解決雙北及桃園等地基層警員居住問題，將規劃興建社會住宅供其專用，屆時二線一星以下所有警察同仁均可提出申請。

▼徐國勇到信義分局參加「父親節慶祝活動」，大家合影留念。（圖／記者孫于珊翻攝）

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