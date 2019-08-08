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深夜暗巷回家...落單女拒絕他搭訕　遭陌生男一路拖離監控區進樹林

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深夜暗巷...落單女拒絕他搭訕　遭陌生男一路拖離監控區進樹林。（圖／翻攝自大陸《新京報我們視頻》）

▲監視紀錄器拍到，男子意圖把女子拖到監視死角進行性侵。（圖／翻攝自大陸《新京報我們視頻》）

記者李振慧／綜合報導

安徽馬鞍山近來發生一起襲擊事件，一名女子走在巷子裡回家時，突然被一名陌生男子搭訕，她沒理會對方結果整個人就被強行拖走10幾公尺，對方還想把她拖到沒有監視錄影器的地區意圖不軌，幸好有民眾經過阻止並報警，才沒有受到更多的傷害。

當地媒體5日報導，事件上月17日發生在鞍山市雨山湖附近一條巷子裡，受害的26歲女子小敏（化名）當晚和朋友聚會結束後，獨自搭乘計程車回家，下了車後酒醉的她坐在路邊一座椅上休息，才坐下沒多久便被23歲陳男搭訕，她立即起身想要離開，快走到宿舍時遭對方追上並被一把摟住脖子表示，「剛才和你說話為什麼不理我？」

監視紀錄器拍到，穿著白衣的陳男想要強行拖走小敏，然而對方即使倒地也不斷抵抗，他還是一路強硬拖行著，後來就消失在監視紀錄器拍不到的死角處。目擊者李先生表示，當時他剛好騎車經過，原以為是情侶吵架，但後來看到陳男想把小敏拖到樹林處才驚覺不對，便趕緊折返現場並撥打電話報警。

警方接到報案後，在幾分鐘內便立即趕到現場，發現受害人手臂、手腕、腿部等多處擦傷。陳男落案後被發現有多次竊盜前科，他坦承，當晚喝了酒後看到一名落單女子便起了色心，目前已被刑事拘留中。

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