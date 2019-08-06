世新大學啟動CNN總部實地密訓　傳媒教育國際化再升級

▲世新大學研習團成員以傳播學系為主，也涵蓋不同專長學生。（圖／世新大學提供）

生活中心／綜合報導

首開國內大學傳播教育先例，世新師生研習團進入美國有線電視新聞網（CNN）總部，展開實地密集訓練。

世新大學在今年3月1日成為CNN在台首所夥伴大學，為傳播教育國際化邁出關鍵一步。根據雙方的夥伴協定，CNN提供業界規格即時資料庫，作為世新教學素材。雙方也商定重點議題，供世新學生在CNN亞特蘭大總部研習，並和CNN新聞主管主播面對面交流討論。

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▲CNN副總裁莫理納（二排右三）與資深經理塔克（二排左四）與世新師生合影。（圖／世新大學提供）

今年世新大學CNN研習團成員共17人，由傳播學院院長温偉群與熟悉新媒體的教師曾絲宜帶隊，團員以傳播學院大學部學生為主、並涵蓋博碩士生以及不同學院代表，從美東時間8月5日起，在CNN亞特蘭大總部進行一週密集研習。講座陣容具有高度專業性，副總裁莫理納(Veronica Molina)與國際新聞主播金卡德（Lynda Kinkade）均受邀主講。研討主題包括則涵蓋CNN標準作業、新聞倫理、數位影像策略、社群媒體實務、主持播報技巧、國際新聞、空拍機與新聞敘事等十多項重要主題。

世新大學擁有國內最大規模的傳播學院，向來是台灣媒體的主要培育搖籃。面對國內外高教環境的挑戰，世新今年正式啟用國內大學首座「全媒體大樓」，成為傳播教育的設備升級的重點行動。與CNN進行中的各項合作，則是世新教育國際化升級的關鍵行動。

▲世新大學研習團進入CNN總部展開實地訓練。（圖／世新大學提供）