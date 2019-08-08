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利奇馬「開肚臍眼」驚人畫面曝！颱風中心明擦過台灣　CNN估雨量恐破500mm

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記者許力方／綜合報導

第9號中度颱風利奇馬持續增強，中央氣象局不排除逼近台灣時，恐成長至強烈颱風等級，最快清晨至上午將發布海上、陸上颱風警報，「開眼」全程也曝光，衛星捕捉到颱風厚實雲系及清晰颱風眼，相當驚人。CNN氣象主播形容，利奇馬將為北台灣帶來至少300毫米雨勢，甚至在中央山脈附近山區飆到500毫米驚人雨量。

氣象局8日凌晨2時30分持續發布海上颱風警報，利奇馬位在台北東南東方約590公里海面上，以時速13公里朝西北向台灣東北部外海靠近，暴風圈逐漸接近，對北部、東北部、東南部海面構成威脅。近中心最大風速維持每秒45公尺，，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級暴風半徑220公里，預計未來有增強且半徑有擴大趨勢，不排除將升級至強颱等級。

▲▼利奇馬「睜眼」驚人畫面曝！颱風中心明擦邊過台灣　CNN估雨量恐灌破500mm。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

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▲▼利奇馬「睜眼」驚人畫面曝！颱風中心明擦邊過台灣　CNN估雨量恐灌破500mm。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲利奇馬暴風圈有擴大趨勢，颱風中心明擦邊過台灣。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

利奇馬將成今年第一個侵台的颱風，且是進入颱風季以來最強的颱風，4日生成以來，緩慢逼近台灣，3天內開颱風眼、增強為中颱，過程中因所處環境海溫高、風切小，適合發展，更在短短1天內升級至中颱上限，氣象局不排除利奇馬在接近台灣時，將達強颱等級。日本向日葵8號衛星記錄下利奇馬「開眼」全程，清晰可見又大又圓的颱風眼，外圍暴風圈雲系紮實，結構完整，風雨威力不容小覷。

根據氣象局觀測，利奇馬過去幾天位在環境條件不錯的海域，從可見光雲圖可見，颱風眼已經形成，且強度可望持續發展。雲頂溫度圖顯示，利奇馬對流旺盛，眼區溫度較低、雲頂高，代表暖心結構明顯；微波頻道也可看出，其眼牆及南邊對流發展較強。

氣象局預報，8日受颱風接近影響，北部及宜蘭、花蓮風雨將會隨時間逐漸增強，有局部大雨或豪雨發生機率，中南部及台東午後配合熱力作用，也會出現短暫陣雨或雷雨，中南部沿海的風力也將明顯增強，入夜後颱風更為接近，降雨持續。

▲▼利奇馬「睜眼」驚人畫面曝！颱風中心明擦邊過台灣　CNN估雨量恐灌破500mm。（圖／翻攝NOAA、中央氣象局）

▲利奇馬颱風中心9日將擦邊台灣，CNN估雨量恐灌破500mm。（圖／翻攝RAMMB）

氣象局指出，颱風中心預計在8日深夜到9日（周五）從台灣東北方近海通過北上，這段期間也是颱風影響最明顯的時候，隨著風向轉為西南風，除了離颱風中心較近的北台灣風雨持續外，中南部降雨也轉趨明顯，西半部及東北部有豪雨以上等級降雨發生機率。9至10日（周六）受利奇馬及其外圍環流影響，全台仍將陸續出現強風豪雨，尤其迎風面中南部有局部大雨或豪雨。

天氣風險公司總經理彭啟明也分析，利奇馬結構越來越好，預計接近台灣過程中還會繼續增強，不排除近中心平均風速可以來到每秒45公尺，也就是較強的中度颱風，7級暴風半徑也有機會擴大到250公里，這種規模的颱風對陸地會造成不小的影響，但實際對台灣的影響，則要看未來路徑是否更接近或遠離台灣。

彭啟明指出，目前模式預報結果顯示，利奇馬路徑皆是向西北移動通過台灣東北角外海後，逐漸北轉往大陸沿岸北上，若路徑如預期往東修正，對台影響就會較小，但其強度強、暴風圈大，北東還是會受到颱風環流影響，大風大雨。8日白天起暴風圈逐漸接近東北部陸地，風雨增強，9日上半天是對台灣影響最顯著時候，颱風中心恐已到西北部或北部海面，帶來明顯西風或西北風，中部以北或整個西半部的降雨將明顯增加，尤其山區要特別注意較大雨勢。

▼利奇馬挾帶風雨來襲，北台灣豪雨特報。（圖／中央氣象局） ▲▼利奇馬「最強時刻」撲台轉彎！睜眼擴大暴風圈　陸警範圍恐納台中以北。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

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關鍵字：利奇馬颱風,氣象,氣象雲,中央氣象局,大雨,cnn,颱風眼

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