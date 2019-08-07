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香港抗爭持續超過60天！　港澳辦主任張曉明：回歸以來最嚴峻

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▲▼香港,反送中,逃犯條例,罷工。（圖／路透）

▲香港逃犯條例爭議，讓抗議遊行不斷發生。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》爭議越演越烈，甚至衍生出許多抗爭事件，傷及無辜市民。港澳辦主任張曉明表示，「香港的風波已持續60天，暴力活動不斷加劇，社會波及面越來越廣，可說是從香港回歸以來，最嚴峻的局面。」

大陸國務院港澳辦昨（6）日下午召開記者會，對香港近期局勢表達看法，據悉，有將近500名香港的人大、政協，以及各界人士都有出席該次會談，包括中聯辦主任王志民。在會議中，張曉明指出，香港的修例風波已越鬧越大，引起中央高度關注香港局勢。

▲▼ 大陸駐港的中聯辦主任張曉明，據傳將接替退休的王光亞，出任大陸國務院港澳辦主任。（圖／CFP）

▲張曉明表示，香港爭議成為回歸以來最嚴峻。（圖／CFP）

針對香港一事，張曉明強調，從戰略等角度來研判事件，希望透過該次與香港各界人士會面、溝通交流，浩讓中央有關部門做出更貼近香港社會和接地氣的決策，並且共同的努力達到最好的效果。

張曉明說，在2014的「反佔中大遊行」前，每當「一國兩制」方針和基本法實施遇到重大法律問題時，中央就會聽各界意見，並且舉行一次聯合座談會，「不過該次會談的安排非常重要和特殊，是在香港局勢很不安定下舉行。」

張曉明提到，這次有機會與老朋友重逢感到高興，倘若香港局勢沒有那麼令人憂心，心情沒有那麼沉重的畫就會更開心，「希望透過這次的座談會，能與香港各界打開窗戶說亮話，把話說得更明白一些。」

▼港澳辦昨日舉行吹風會，談論香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼港澳辦吹風會談香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

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關鍵字：香港,逃犯條例,修例,港澳辦,張曉明,粵港澳要聞

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