Note 10、Note 10+比一比　你適合哪支新機？

▲三星Note 10、Note 10+比一比。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／紐約報導

三星電子於美國時間7日下午四點在紐約舉行最新旗艦手機Galaxy Note 10系列發表會，這次是三星首次推出兩種不同尺寸的Note機種，也不免讓人好奇，Note 10與Note 10+兩者有什麼不一樣，而你又該如何選擇出適合自己的機款？《ETtoday新聞雲》記者本次也特別整理了兩支手機的規格與差異處，提供你判斷自己適合入手哪款手機。

在此之前，先來說說Note 10此次的設計出發點；根據官方指出，搭配大螢幕與S Pen的Note 10此次的目標族群不是不是朝九晚五工作的員工，而是以時下最流行的「斜槓青年」作為此次的目標族群，因為這些人富有創意，工作性質多以遠端工作或共同分享工作空間，且重點是這些人的「工作生活界線不再明顯」；再者，三星認為，這群人是重視追最新科技的族群，而此次推出的Note新機勢必能符合他們的需求。

今年是三星第一次推出兩種尺寸的Note手機，Note 10尺寸為6.3吋、重169公克，而Note 10+尺寸則是6.8吋、重196公克，而Note 10+ 5G版本重量則為198公克。在手寫筆方面，兩種尺寸的手機同樣都是採用低功耗藍牙S Pen，重量同為3.04公克。

在外觀上除了Note 10+明顯較Note 10大一點之外，還可從鏡頭數量來分辨兩款手機的不同；Note 10主鏡頭為三鏡頭，分別是16MP F2.2(123度)超廣角、12MP雙像素 自動對焦 F1.5/F2.4 OiS光學防手震(77度)廣角，以及12MP F2.1 OIS光學防手震(45度)遠距鏡頭；Note 10+則為四鏡頭配置，多了一顆景深鏡頭VGA，目前可作為測距、面積、體積之用。

除了外觀判斷之外，記憶體容量選擇與電量也成為區別的方式之一；Note 10擁有8GB+256GB與12GB+256GB兩種選擇，不過12GB+256GB的記憶體容量是5G版本的Note 10，因此台灣的消費者這次僅能選擇8GB+256GB的記憶體容量配置，且要注意的是，8GB+256GB的配置並不支援記憶卡擴充。Note 10+的記憶體容量則為12GB+256GB與12GB+512GB兩種，且支援最高1TB記憶卡擴充。

Note 10電池為3,500mAh，而Note 10+則為4,300mAh超長續航力電池；兩款手機都支援25W的有線快充，不過Note 10+用戶亦可額外添購設備，最高可擁有45W有線快充，號稱充電30分鐘，即可提供一整天所需的用電；而在無線充電方面，Note 10最高達12W無線閃充，而Note 10+則是15W。

Note 10這次目標主打的是「Note新用戶」，也就是那些未曾擁有過Note手機，但是卻又想要S Pen功能、最新技術、輕巧尺寸的族群；三星認為，這一類的新用戶可以先從Note 10入門，往後方可更加升級新機。

而Note 10+所瞄準的就是Note的忠實用戶，在新機問世後毫不考慮就會入手Note手機，但是又想要更高效能、大螢幕、大電量，那麼Note 10+就會是這些忠實用戶的首要目標。

Note 10系列本次推出星環黑、星環銀、星環白、星環粉、星環紅，以及星環藍等顏色選擇，不過台灣方面目前尚未確定會有哪些顏色上市。而Note 10系列自2019年8月23日起，將陸續於特定市場的實體和網路商店販售。

▼Note 10、Note 10+規格比較。（表／記者邱倢芯製）