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油門一踩將夫「頂」上引擎蓋　怒妻載3小孩高速公路狂飆3公里

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實習記者范芷菱／綜合報導

貴州畢節市日前發生一場非常驚險的夫妻吵架事件，妻子開車將丈夫頂在汽車的引擎蓋上，在高速公路行駛約3公里；只見丈夫赤腳地緊緊趴在車蓋上，一動也不敢動。經過雙方朋友3個小時的勸解，夫妻二人也言歸於好，並保證不會再犯。

據馬來西亞《東方日報》報導，一對夫妻於1日因感情問題而大吵一架，妻子想要駕車離開，結果丈夫卻衝到車前想要阻止。妻子一怒之下，也不管丈夫還站在車前，直接踩油門加速，將他「頂」上了引擎蓋上，然後直接驅車離去並在高速公路行駛了3公里之遠。當時有民眾的行車紀錄器拍下了這個驚險的一刻，只見一輛行駛在公路上的白色轎車上頂著一位白衣黑短的男子，而他不僅赤著雙腳且離地面只有幾公分的距離，畫面相當危險。

▲妻子一氣之下，將丈夫頂在引擎蓋上。（圖／翻攝自YouTube／南方）

▲妻子一氣之下，將丈夫頂在引擎蓋上。（圖／翻攝自YouTube／南方）

畢節市警方於上午11點50分左右接獲通報，急忙趕往現場，終於在距離畢節西收費站約5公里處的路肩上發現了該車。讓人吃驚的是，當時車上甚至還有3名兒童，幸好事情處理及時才沒有釀成大禍。

警方將車輛及所有人員帶回畢節西執法站，然後通知夫妻雙方的朋友到場來調解。經過將近3個小時的和解後，夫妻二人終於重修舊好，並向員警保證不會再犯下類似的情況。

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關鍵字：引擎蓋,高速公路,夫妻吵架,貴州畢節市

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