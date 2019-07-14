妻領光700萬「離家消失」！癡情夫苦等20年...終於看破離婚





▲癡情男苦等妻子20年，訴請離婚。（圖／123RF）

社會中心／綜合報導

苗栗縣頭份市一名男子1991年與妻子結婚，沒想到婚後8年，妻子警將他的銀行定存解約，領走了700萬元，不告而別，且一走就是20年，該男不但沒有追究，還癡情苦苦等候，卻始終等不到妻子回家，只好向苗栗地院訴請離婚，法官最後獲准。



該男表示，妻子有喝酒的習慣，結婚之後，常常在酒後與他發生爭執，甚至插演打起來，幸好他與前妻所生的兒子多次出面勸架，才沒引發更激烈衝突，為避免酒後導致夫妻吵架，他減少零用錢，不讓老婆去買酒，沒想到此舉卻引起對方不滿，默默策畫起詐錢之事。

婚後8年，也就是1999年十，妻子再度向該男要錢，但沒有成功，兩人爆發衝突，於是妻子直接偷走老公的存摺、印章，到銀行領走全部存款，約702萬元。隨後，妻子就帶著這筆錢離家出走，杳無音訊。

但是該男重情重義，在意夫妻情分，僅前往苗栗縣頭份分局頭份派出所備案協尋，錢被拿走的部分，原本他想要告銀行經理，但是又認為，錢是被妻子拿走的，「人走了就算了」，沒有追究妻子的刑責，並且在家苦苦等著妻子回來的一天。

沒想到，這一等下去就是20年，這名拿走錢的妻子再也沒有回來過，該男只好向請離婚。法官認定，女子多年來不知去向，完全斷絕音訊，兩人實際上已無任何情感之聯繫，雙方誠摯互信之感情已不復存在，也難以修復感情、挽回婚姻，因此獲准離婚。