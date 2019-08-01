快訊／五楊高架火燒車！駕駛目擊「引擎蓋冒火」　急停路肩求救

▲五楊高架1日上午8時許發生火燒車事故。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／新北報導

國道1號五楊高架南下40.6K處1日上午8時許驚傳火燒車，一輛自小客車停放路肩，猛烈的火勢將車身完全吞噬、燒成一團火球，焦黑的濃煙還不斷竄出；警消獲報後已趕赴現場灌救。據駕駛指出，當時駕車行經事故路段時，突然發現引擎蓋竄出火苗，驚覺情況不對，立即駛往路肩停靠求援，下車逃離後不久火勢瞬間變大，所幸整起事故並未釀成人員受傷，確切起火原因仍待進一步調查釐清。

▼現場濃烈黑煙不斷竄出。（圖／東森新聞）